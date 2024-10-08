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В Братске врачей диспансера заподозрили во взятках за фиктивные справки - РИА Новости, 08.10.2024
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14:50 08.10.2024
https://ria.ru/20241008/vrachi-1976985919.html
В Братске врачей диспансера заподозрили во взятках за фиктивные справки
В Братске врачей диспансера заподозрили во взятках за фиктивные справки - РИА Новости, 08.10.2024
В Братске врачей диспансера заподозрили во взятках за фиктивные справки
Врачи психоневрологического диспансера в Братске, которые подозреваются в выдаче фиктивных справок на владение оружием и управление автомобилями, стали... РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T14:50
2024-10-08T14:50
происшествия
иркутская область
россия
братск
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ИРКУТСК, 8 окт - РИА Новости. Врачи психоневрологического диспансера в Братске, которые подозреваются в выдаче фиктивных справок на владение оружием и управление автомобилями, стали фигурантами 17 уголовных дел по статьям о взяточничестве, сообщает УФСБ по Иркутской области. "УФСБ России по Иркутской области выявлена и пресечена незаконная деятельность организованной преступной группы, специализирующейся на изготовлении за денежное вознаграждение медицинских заключений об отсутствии противопоказаний к владению оружием, управлению транспортными средствами без фактического посещения гражданами необходимых врачей и проведения лабораторных исследований", - говорится в сообщении. Фигурантами уголовных дел стали должностные лица, работающие в психоневрологическом диспансере, выступающие в качестве посредников и взяткодателей сотрудники охранных агентств, а также ряд заинтересованных в получении ложных медицинских документов жители города. По данному факту СУСК РФ по Иркутской области завел 11 уголовных дел по статьям о получении взятки группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, даче взятки должностному лицу, мелком взяточничестве. Кроме того, дополнительно шесть уголовных дел заведены на основании материалов ГУ МВД России по региону. В настоящее время 14 подозреваемых находятся под домашним арестом. Следователи во время обысков изъяли мобильные телефоны, компьютерную технику, транспортные средства и документы, имеющие значение для расследования. На имущество участников организованной группы наложен арест на сумму более 18 миллионов рублей.
https://ria.ru/20240830/vzyatka-1969387871.html
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иркутская область
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происшествия, иркутская область, россия, братск
Происшествия, Иркутская область, Россия, Братск
В Братске врачей диспансера заподозрили во взятках за фиктивные справки

В Братске выдававшие фиктивные справки врачи стали фигурантами 17 уголовных дел

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Нашивка на форме сотрудника ФСБ России - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
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ИРКУТСК, 8 окт - РИА Новости. Врачи психоневрологического диспансера в Братске, которые подозреваются в выдаче фиктивных справок на владение оружием и управление автомобилями, стали фигурантами 17 уголовных дел по статьям о взяточничестве, сообщает УФСБ по Иркутской области.
"УФСБ России по Иркутской области выявлена и пресечена незаконная деятельность организованной преступной группы, специализирующейся на изготовлении за денежное вознаграждение медицинских заключений об отсутствии противопоказаний к владению оружием, управлению транспортными средствами без фактического посещения гражданами необходимых врачей и проведения лабораторных исследований", - говорится в сообщении.
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Фигурантами уголовных дел стали должностные лица, работающие в психоневрологическом диспансере, выступающие в качестве посредников и взяткодателей сотрудники охранных агентств, а также ряд заинтересованных в получении ложных медицинских документов жители города.
По данному факту СУСК РФ по Иркутской области завел 11 уголовных дел по статьям о получении взятки группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, даче взятки должностному лицу, мелком взяточничестве. Кроме того, дополнительно шесть уголовных дел заведены на основании материалов ГУ МВД России по региону.
В настоящее время 14 подозреваемых находятся под домашним арестом. Следователи во время обысков изъяли мобильные телефоны, компьютерную технику, транспортные средства и документы, имеющие значение для расследования. На имущество участников организованной группы наложен арест на сумму более 18 миллионов рублей.
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