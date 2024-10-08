https://ria.ru/20241008/vrachi-1976985919.html

В Братске врачей диспансера заподозрили во взятках за фиктивные справки

В Братске врачей диспансера заподозрили во взятках за фиктивные справки - РИА Новости, 08.10.2024

В Братске врачей диспансера заподозрили во взятках за фиктивные справки

Врачи психоневрологического диспансера в Братске, которые подозреваются в выдаче фиктивных справок на владение оружием и управление автомобилями, стали... РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T14:50

2024-10-08T14:50

2024-10-08T14:50

происшествия

иркутская область

россия

братск

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/03/1761987765_0:58:1595:955_1920x0_80_0_0_0990ece340922ea04a7c6b3dfb418568.jpg

ИРКУТСК, 8 окт - РИА Новости. Врачи психоневрологического диспансера в Братске, которые подозреваются в выдаче фиктивных справок на владение оружием и управление автомобилями, стали фигурантами 17 уголовных дел по статьям о взяточничестве, сообщает УФСБ по Иркутской области. "УФСБ России по Иркутской области выявлена и пресечена незаконная деятельность организованной преступной группы, специализирующейся на изготовлении за денежное вознаграждение медицинских заключений об отсутствии противопоказаний к владению оружием, управлению транспортными средствами без фактического посещения гражданами необходимых врачей и проведения лабораторных исследований", - говорится в сообщении. Фигурантами уголовных дел стали должностные лица, работающие в психоневрологическом диспансере, выступающие в качестве посредников и взяткодателей сотрудники охранных агентств, а также ряд заинтересованных в получении ложных медицинских документов жители города. По данному факту СУСК РФ по Иркутской области завел 11 уголовных дел по статьям о получении взятки группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, даче взятки должностному лицу, мелком взяточничестве. Кроме того, дополнительно шесть уголовных дел заведены на основании материалов ГУ МВД России по региону. В настоящее время 14 подозреваемых находятся под домашним арестом. Следователи во время обысков изъяли мобильные телефоны, компьютерную технику, транспортные средства и документы, имеющие значение для расследования. На имущество участников организованной группы наложен арест на сумму более 18 миллионов рублей.

https://ria.ru/20240830/vzyatka-1969387871.html

https://ria.ru/20240809/sevastopol-1965199670.html

иркутская область

россия

братск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, иркутская область, россия, братск