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Воробьев вручил награды бойцам подразделений БАРС в Подмосковье - РИА Новости, 08.10.2024
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Новости Подмосковья
 
18:36 08.10.2024 (обновлено: 18:41 08.10.2024)
https://ria.ru/20241008/vorobev-1977046916.html
Воробьев вручил награды бойцам подразделений БАРС в Подмосковье
Воробьев вручил награды бойцам подразделений БАРС в Подмосковье - РИА Новости, 08.10.2024
Воробьев вручил награды бойцам подразделений БАРС в Подмосковье
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вручил бойцам добровольческого отряда БАРС (Боевой армейский резерв страны) ордена и медали, отметив их мужество и... РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T18:36
2024-10-08T18:41
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вручил бойцам добровольческого отряда БАРС (Боевой армейский резерв страны) ордена и медали, отметив их мужество и патриотизм, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области. "По поручению президента сегодня мы вручаем государственные награды. Для меня это всегда большая честь. Добровольческие отряды БАРС созданы из настоящих патриотов, которые с самого начала спецоперации, подписав контракты, вместе со своими бывшими сослуживцами отправились защищать страну. Президент высоко ценит героические поступки, которые каждый из вас совершил", - сказал Воробьев, его слова приводит пресс-служба. Он также отметил, что власти стараются в каждом городе Подмосковья уделять внимание родным и близким тех, кто находится на передовой. "Понимаем, что им сейчас нужна наша поддержка. Поэтому вы можете и впредь на нас рассчитывать", - добавил Воробьев. Командир отделения, сержант Сергей, находясь в зоне СВО в составе разведывательного дозора, получил задание произвести разведку боем, удержать позицию и корректировать огонь артиллерии по укрепрайону противника. Его подразделение попало под шквальный обстрел неприятеля. Сергей получил тяжелое ранение, но, несмотря на это, поставленная боевая задача была выполнена. За данный поступок Сергей награжден Орденом "Мужества". Перед другим командиром Александром была поставлена задача - найти и вывести из населенного пункта группу бойцов из смежных подразделений. При эвакуации завязалась перестрелка с врагом. Александр смог грамотно организовать коридор и вывел около 30 боевых товарищей, некоторые из которых были с ранениями. За умелые и решительные действия получил медаль "За отвагу". Такой же награды удостоен ефрейтор Олег. Ему удалось отразить атаку пехоты противника, уничтожить гранатометчика и обнаружить три огневые точки, которые впоследствии также были ликвидированы. Также награды получили и многие другие бойцы отряда.
https://ria.ru/20241005/vorobev-1976523118.html
https://ria.ru/20240918/vorobev-1973508220.html
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московская область (подмосковье), андрей воробьев
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев

Воробьев вручил награды бойцам подразделений БАРС в Подмосковье

© Фото : пресс-служба губернатора и правительства Московской областиГубернатор Московской области Андрей Воробьев вручил награды бойцам подразделений БАРС в Подмосковье
Губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил награды бойцам подразделений БАРС в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
© Фото : пресс-служба губернатора и правительства Московской области
Губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил награды бойцам подразделений БАРС в Подмосковье
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вручил бойцам добровольческого отряда БАРС (Боевой армейский резерв страны) ордена и медали, отметив их мужество и патриотизм, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
"По поручению президента сегодня мы вручаем государственные награды. Для меня это всегда большая честь. Добровольческие отряды БАРС созданы из настоящих патриотов, которые с самого начала спецоперации, подписав контракты, вместе со своими бывшими сослуживцами отправились защищать страну. Президент высоко ценит героические поступки, которые каждый из вас совершил", - сказал Воробьев, его слова приводит пресс-служба.
Он также отметил, что власти стараются в каждом городе Подмосковья уделять внимание родным и близким тех, кто находится на передовой.
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"Понимаем, что им сейчас нужна наша поддержка. Поэтому вы можете и впредь на нас рассчитывать", - добавил Воробьев.
Командир отделения, сержант Сергей, находясь в зоне СВО в составе разведывательного дозора, получил задание произвести разведку боем, удержать позицию и корректировать огонь артиллерии по укрепрайону противника. Его подразделение попало под шквальный обстрел неприятеля. Сергей получил тяжелое ранение, но, несмотря на это, поставленная боевая задача была выполнена. За данный поступок Сергей награжден Орденом "Мужества".
Перед другим командиром Александром была поставлена задача - найти и вывести из населенного пункта группу бойцов из смежных подразделений. При эвакуации завязалась перестрелка с врагом. Александр смог грамотно организовать коридор и вывел около 30 боевых товарищей, некоторые из которых были с ранениями. За умелые и решительные действия получил медаль "За отвагу".
Такой же награды удостоен ефрейтор Олег. Ему удалось отразить атаку пехоты противника, уничтожить гранатометчика и обнаружить три огневые точки, которые впоследствии также были ликвидированы.
Также награды получили и многие другие бойцы отряда.
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