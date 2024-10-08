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Володин предостерег депутатов от непродуманных инициатив - РИА Новости, 08.10.2024
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17:00 08.10.2024 (обновлено: 17:46 08.10.2024)
https://ria.ru/20241008/volodin-1977018780.html
Володин предостерег депутатов от непродуманных инициатив
Володин предостерег депутатов от непродуманных инициатив - РИА Новости, 08.10.2024
Володин предостерег депутатов от непродуманных инициатив
Председатель Госдумы Вячеслав Володин предостерег депутатов от непродуманных инициатив, в том числе введения налога на бездетность, сообщается на сайте нижней... РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T17:00
2024-10-08T17:46
политика
госдума рф
вячеслав володин
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин предостерег депутатов от непродуманных инициатив, в том числе введения налога на бездетность, сообщается на сайте нижней палаты."Постоянно говорим нашим коллегам-депутатам: "Вы вначале подумайте, прежде чем озвучивать инициативу. Не надо пугать общество. Это крайности", — сказал он.При этом спикер Госдумы отметил, что нормы о борьбе с пропагандой отказа от деторождения принять необходимо, потому что нужно защищать семью и делать все для того, чтобы поддерживать рождение детей."Страна может развиваться, только если у нас будут рождаться дети", — подчеркнул Володин.В конце сентября в Госдуму внесли законопроекты о запрете пропаганды отказа от рождения детей в интернете, СМИ, кинофильмах и рекламе и об административной ответственности за нарушение такого запрета. Штрафы составят до 400 тысяч рублей для физических лиц, до 800 тысяч — для должностных лиц и до пяти миллионов — для юридических лиц. По словам Володина, Госдума рассмотрит законопроекты в октябре.
https://ria.ru/20240926/chayldfri-1974688837.html
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политика, госдума рф, вячеслав володин
Политика, Госдума РФ, Вячеслав Володин
Володин предостерег депутатов от непродуманных инициатив

Председатель Госдумы Володин предостерег депутатов от непродуманных инициатив

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной думы России Вячеслав Володин
Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин. Архивное фото
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин предостерег депутатов от непродуманных инициатив, в том числе введения налога на бездетность, сообщается на сайте нижней палаты.
"Постоянно говорим нашим коллегам-депутатам: "Вы вначале подумайте, прежде чем озвучивать инициативу. Не надо пугать общество. Это крайности", — сказал он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
Судьба чайлдфри в России решена
26 сентября, 08:00
При этом спикер Госдумы отметил, что нормы о борьбе с пропагандой отказа от деторождения принять необходимо, потому что нужно защищать семью и делать все для того, чтобы поддерживать рождение детей.
«
"Страна может развиваться, только если у нас будут рождаться дети", — подчеркнул Володин.
В конце сентября в Госдуму внесли законопроекты о запрете пропаганды отказа от рождения детей в интернете, СМИ, кинофильмах и рекламе и об административной ответственности за нарушение такого запрета. Штрафы составят до 400 тысяч рублей для физических лиц, до 800 тысяч — для должностных лиц и до пяти миллионов — для юридических лиц. По словам Володина, Госдума рассмотрит законопроекты в октябре.
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