https://ria.ru/20241008/volodin-1977018780.html

Володин предостерег депутатов от непродуманных инициатив

Володин предостерег депутатов от непродуманных инициатив - РИА Новости, 08.10.2024

Володин предостерег депутатов от непродуманных инициатив

Председатель Госдумы Вячеслав Володин предостерег депутатов от непродуманных инициатив, в том числе введения налога на бездетность, сообщается на сайте нижней... РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T17:00

2024-10-08T17:00

2024-10-08T17:46

политика

госдума рф

вячеслав володин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0d/1945547359_0:0:3090:1739_1920x0_80_0_0_e3064c2271be76a37c382a838056f3d3.jpg

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин предостерег депутатов от непродуманных инициатив, в том числе введения налога на бездетность, сообщается на сайте нижней палаты."Постоянно говорим нашим коллегам-депутатам: "Вы вначале подумайте, прежде чем озвучивать инициативу. Не надо пугать общество. Это крайности", — сказал он.При этом спикер Госдумы отметил, что нормы о борьбе с пропагандой отказа от деторождения принять необходимо, потому что нужно защищать семью и делать все для того, чтобы поддерживать рождение детей."Страна может развиваться, только если у нас будут рождаться дети", — подчеркнул Володин.В конце сентября в Госдуму внесли законопроекты о запрете пропаганды отказа от рождения детей в интернете, СМИ, кинофильмах и рекламе и об административной ответственности за нарушение такого запрета. Штрафы составят до 400 тысяч рублей для физических лиц, до 800 тысяч — для должностных лиц и до пяти миллионов — для юридических лиц. По словам Володина, Госдума рассмотрит законопроекты в октябре.

https://ria.ru/20240926/chayldfri-1974688837.html

https://ria.ru/20240923/proekt-1974324087.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, госдума рф, вячеслав володин