https://ria.ru/20241008/vladimirputin-1976989718.html

Россия считает страны СНГ стратегическими партнерами, заявил Путин

Россия считает страны СНГ стратегическими партнерами, заявил Путин - РИА Новости, 08.10.2024

Россия считает страны СНГ стратегическими партнерами, заявил Путин

Россия считает страны СНГ стратегическими партнерами, Москва настроена на укрепление сотрудничества с ними, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T15:06

2024-10-08T15:06

2024-10-08T15:15

россия

снг

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ильхам алиев

никол пашинян

владимир путин

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Россия считает страны СНГ стратегическими партнерами, Москва настроена на укрепление сотрудничества с ними, заявил президент РФ Владимир Путин."Для нас страны Содружества - самые близкие соседи, друзья, стратегические партнеры. И мы, естественно, настроены на всемерное укрепление нашего сотрудничества, именно на это нацелена концепция российского председательства в 2024 году, и масштабные планы соответствующих мероприятий", - сказал Путин в ходе саммита стран-участниц СНГ.Россия в 2024 году председательствует в Содружестве. Как ранее сообщили в Кремле, саммит является кульминацией всех политических мероприятий в рамках председательства Москвы.Ранее Путин провел отдельные двусторонние встречи лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

https://ria.ru/20241008/sodruzhestvo-1976991639.html

https://ria.ru/20241008/sammit-1976986297.html

россия

москва

азербайджан

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россия, снг, москва, азербайджан, ильхам алиев, никол пашинян, владимир путин, в мире