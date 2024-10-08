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Россия считает страны СНГ стратегическими партнерами, заявил Путин - РИА Новости, 08.10.2024
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15:06 08.10.2024 (обновлено: 15:15 08.10.2024)
https://ria.ru/20241008/vladimirputin-1976989718.html
Россия считает страны СНГ стратегическими партнерами, заявил Путин
Россия считает страны СНГ стратегическими партнерами, заявил Путин - РИА Новости, 08.10.2024
Россия считает страны СНГ стратегическими партнерами, заявил Путин
Россия считает страны СНГ стратегическими партнерами, Москва настроена на укрепление сотрудничества с ними, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T15:06
2024-10-08T15:15
россия
снг
москва
азербайджан
ильхам алиев
никол пашинян
владимир путин
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Россия считает страны СНГ стратегическими партнерами, Москва настроена на укрепление сотрудничества с ними, заявил президент РФ Владимир Путин."Для нас страны Содружества - самые близкие соседи, друзья, стратегические партнеры. И мы, естественно, настроены на всемерное укрепление нашего сотрудничества, именно на это нацелена концепция российского председательства в 2024 году, и масштабные планы соответствующих мероприятий", - сказал Путин в ходе саммита стран-участниц СНГ.Россия в 2024 году председательствует в Содружестве. Как ранее сообщили в Кремле, саммит является кульминацией всех политических мероприятий в рамках председательства Москвы.Ранее Путин провел отдельные двусторонние встречи лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.
https://ria.ru/20241008/sodruzhestvo-1976991639.html
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россия, снг, москва, азербайджан, ильхам алиев, никол пашинян, владимир путин, в мире
Россия, СНГ, Москва, Азербайджан, Ильхам Алиев, Никол Пашинян, Владимир Путин, В мире
Россия считает страны СНГ стратегическими партнерами, заявил Путин

Владимир Путин: РФ считает страны СНГ стратегическими партнерами

© РИА Новости / Алексей Бабушкин | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
© РИА Новости / Алексей Бабушкин
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Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Россия считает страны СНГ стратегическими партнерами, Москва настроена на укрепление сотрудничества с ними, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Для нас страны Содружества - самые близкие соседи, друзья, стратегические партнеры. И мы, естественно, настроены на всемерное укрепление нашего сотрудничества, именно на это нацелена концепция российского председательства в 2024 году, и масштабные планы соответствующих мероприятий", - сказал Путин в ходе саммита стран-участниц СНГ.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
Путин назвал взаимодействие в СНГ одним из приоритетов России
Вчера, 15:09
Россия в 2024 году председательствует в Содружестве. Как ранее сообщили в Кремле, саммит является кульминацией всех политических мероприятий в рамках председательства Москвы.
Ранее Путин провел отдельные двусторонние встречи лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
Лукашенко рассказал о темах дискуссии на неформальном саммите СНГ
Вчера, 14:52
 
РоссияСНГМоскваАзербайджанИльхам АлиевНикол ПашинянВладимир ПутинВ мире
 
 
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