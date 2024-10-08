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На Украине у солдата обнаружили смертоносный вирус, пишут СМИ - РИА Новости, 08.10.2024
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18:14 08.10.2024 (обновлено: 23:46 08.10.2024)
https://ria.ru/20241008/virus-1977040972.html
На Украине у солдата обнаружили смертоносный вирус, пишут СМИ
На Украине у солдата обнаружили смертоносный вирус, пишут СМИ - РИА Новости, 08.10.2024
На Украине у солдата обнаружили смертоносный вирус, пишут СМИ
На Украине у военного, проходившего обучение в Польше, обнаружили вирус Марбург, пишет Mash. РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T18:14
2024-10-08T23:46
в мире
россия
руанда
гамбург (город)
воз
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. На Украине у военного, проходившего обучение в Польше, обнаружили вирус Марбург, пишет Mash."Африканский смертоносный вирус Марбург обнаружили на Украине. Его привез военный из Польши, который проходил там обучение перед отправкой на фронт", — говорится в сообщении.Отмечается, что его уже госпитализировали в инфекционную больницу Ужгорода. По предварительным данным, мужчина несколько месяцев был в военном госпитале в Щецине, расположенном у границы с Германией.Старший научный сотрудник отдела молекулярной диагностики и эпидемиологии Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Марат Макенов заявил РИА Новости, что случаев лихорадки Марбург в России нет, приняты все необходимые меры для профилактики завоза и распространения заболевания.В начале октября Всемирная организация здравоохранения сообщила, что оценивает риск вспышки высоколетального вируса Марбург в Руанде как очень высокий на национальном уровне. В то же время на региональном уровне ВОЗ считает риск высоким, на глобальном — низким. Между тем в немецком Гамбурге у двух пассажиров поезда, из-за которых впоследствии был частично перекрыт вокзал, проявились симптомы, схожие с началом заболевания лихорадкой Марбург. Проведенные позже анализы подозрения не подтвердили.Отмечается, что пока не существует ни лечения, ни вакцины от этого вируса. Он передается человеку от фруктовых летучих мышей и распространяется среди людей при непосредственном контакте с биологическими жидкостями инфицированных, а также поверхностями и материалами. В числе его симптомов — сильная головная боль, боль в животе, кровотечение из носа и рта. Для повышения показателей выживаемости пациентов применяются поддерживающая терапия (пероральная или внутривенная регидратация) и симптоматическое лечение.
https://ria.ru/20241008/rospotrebnadzor-1976971496.html
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в мире, россия, руанда, гамбург (город), воз
В мире, Россия, Руанда, Гамбург (город), ВОЗ
На Украине у солдата обнаружили смертоносный вирус, пишут СМИ

Mash: солдат, проходивший обучение в Польше, привез вирус Марбург на Украину

CC0 / CDC/ Dr. Erskine Palmer, Russell Regnery, Ph.D. / Вирус Марбург под электронным микроскопом
Вирус Марбург под электронным микроскопом - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
CC0 / CDC/ Dr. Erskine Palmer, Russell Regnery, Ph.D. /
Вирус Марбург под электронным микроскопом. Архивное фото
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. На Украине у военного, проходившего обучение в Польше, обнаружили вирус Марбург, пишет Mash.
"Африканский смертоносный вирус Марбург обнаружили на Украине. Его привез военный из Польши, который проходил там обучение перед отправкой на фронт", — говорится в сообщении.
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Отмечается, что его уже госпитализировали в инфекционную больницу Ужгорода. По предварительным данным, мужчина несколько месяцев был в военном госпитале в Щецине, расположенном у границы с Германией.
Старший научный сотрудник отдела молекулярной диагностики и эпидемиологии Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Марат Макенов заявил РИА Новости, что случаев лихорадки Марбург в России нет, приняты все необходимые меры для профилактики завоза и распространения заболевания.
В начале октября Всемирная организация здравоохранения сообщила, что оценивает риск вспышки высоколетального вируса Марбург в Руанде как очень высокий на национальном уровне. В то же время на региональном уровне ВОЗ считает риск высоким, на глобальном — низким. Между тем в немецком Гамбурге у двух пассажиров поезда, из-за которых впоследствии был частично перекрыт вокзал, проявились симптомы, схожие с началом заболевания лихорадкой Марбург. Проведенные позже анализы подозрения не подтвердили.
Отмечается, что пока не существует ни лечения, ни вакцины от этого вируса. Он передается человеку от фруктовых летучих мышей и распространяется среди людей при непосредственном контакте с биологическими жидкостями инфицированных, а также поверхностями и материалами. В числе его симптомов — сильная головная боль, боль в животе, кровотечение из носа и рта. Для повышения показателей выживаемости пациентов применяются поддерживающая терапия (пероральная или внутривенная регидратация) и симптоматическое лечение.
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