https://ria.ru/20241008/vena-1976873859.html

Западные делегации в Вене все реже призывают к миру на Украине

Западные делегации в Вене все реже призывают к миру на Украине - РИА Новости, 08.10.2024

Западные делегации в Вене все реже призывают к миру на Украине

Западные делегации в Вене все реже официально призывают к миру на Украине, заявила в интервью РИА Новости и.о. руководителя делегации РФ на переговорах в Вене... РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T05:47

2024-10-08T05:47

2024-10-08T05:47

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

юлия жданова

вооруженные силы украины

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ВЕНА, 8 окт - РИА Новости. Западные делегации в Вене все реже официально призывают к миру на Украине, заявила в интервью РИА Новости и.о. руководителя делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова. "Что касается официальных дискуссий, то со стороны западных делегаций "в микрофон" становится все меньше призывов к миру", - отметила Жданова. По словам дипломата, "напротив, англосаксы и есовцы пользуются любой возможностью, чтобы заявить о продолжении военной поддержки киевского режима, тогда как британцы чуть ли не хвалят террористические налеты БПЛА ВСУ на территорию России". "Тем самым наши недруги фактически подтверждают твердый курс натовско-есовского конгломерата на эскалацию конфликта", - заключила собеседник агентства.

https://ria.ru/20241008/zelenskiy-1976864622.html

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в мире, украина, россия, юлия жданова, вооруженные силы украины