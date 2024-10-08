https://ria.ru/20241008/vena-1976873859.html
Западные делегации в Вене все реже призывают к миру на Украине
Западные делегации в Вене все реже призывают к миру на Украине - РИА Новости, 08.10.2024
Западные делегации в Вене все реже призывают к миру на Украине
Западные делегации в Вене все реже официально призывают к миру на Украине, заявила в интервью РИА Новости и.о. руководителя делегации РФ на переговорах в Вене... РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T05:47
2024-10-08T05:47
2024-10-08T05:47
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ВЕНА, 8 окт - РИА Новости. Западные делегации в Вене все реже официально призывают к миру на Украине, заявила в интервью РИА Новости и.о. руководителя делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова. "Что касается официальных дискуссий, то со стороны западных делегаций "в микрофон" становится все меньше призывов к миру", - отметила Жданова. По словам дипломата, "напротив, англосаксы и есовцы пользуются любой возможностью, чтобы заявить о продолжении военной поддержки киевского режима, тогда как британцы чуть ли не хвалят террористические налеты БПЛА ВСУ на территорию России". "Тем самым наши недруги фактически подтверждают твердый курс натовско-есовского конгломерата на эскалацию конфликта", - заключила собеседник агентства.
https://ria.ru/20241008/zelenskiy-1976864622.html
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в мире, украина, россия, юлия жданова, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Юлия Жданова, Вооруженные силы Украины
Западные делегации в Вене все реже призывают к миру на Украине
Жданова: западные делегации в Вене стали реже официально призывать к миру