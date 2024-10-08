https://ria.ru/20241008/veldkamp-1976870614.html
Сумма замороженных в Нидерландах активов России стала меньше 100 млн евро
Сумма замороженных в Нидерландах активов России стала меньше 100 млн евро - РИА Новости, 08.10.2024
Сумма замороженных в Нидерландах активов России стала меньше 100 млн евро
Сумма замороженных российских активов, которые находятся в банках и других финансовых учреждениях в Нидерландах, составляет 97,2 миллиона евро, а не 660... РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T04:19
2024-10-08T04:19
2024-10-08T04:19
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санкции в отношении россии
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ГААГА, 7 окт - РИА Новости. Сумма замороженных российских активов, которые находятся в банках и других финансовых учреждениях в Нидерландах, составляет 97,2 миллиона евро, а не 660 миллионов евро, о которых сообщалось в январе, заявил глава нидерландского МИД Каспар Велдкамп. "На отчетную дату 1 июля 2024 года общая сумма частных замороженных (российских - ред.) активов в Нидерландах составила 97,2 миллиона евро. Эта сумма значительно ниже, чем 660 миллионов евро, о которых сообщалось парламенту в январе", - говорится в письме Велдкампа Палате представителей (нижней палате парламента) страны. По его словам, под суммой 660 миллионов евро подразумевались все активы, которые были заморожены с момента начала российской спецоперации на Украине в 2022 году. Однако те активы, которые были позднее разблокированы, не были впоследствии вычтены из этой суммы. Отмечается, что текущая сумма замороженных активов "может колебаться в связи с заморозкой новых активов или разблокировкой замороженных ранее активов". После начала российской военной операции на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС. В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
https://ria.ru/20240926/ssha-1974951560.html
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в мире, россия, нидерланды, украина, евросоюз, санкции в отношении россии
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Нидерланды, Украина, Евросоюз, Санкции в отношении России
Сумма замороженных в Нидерландах активов России стала меньше 100 млн евро
Велдкамп: в Нидерландах заморожены активы России на 97,2 миллиона евро