https://ria.ru/20241008/uragan-1976876678.html

"Сводят концы с концами". В США испугались массовой катастрофы

"Сводят концы с концами". В США испугались массовой катастрофы - РИА Новости, 08.10.2024

"Сводят концы с концами". В США испугались массовой катастрофы

Соединенные Штаты испытывают большие финансовые проблемы, связанные с преодолением последствий природных бедствий, пишет в статье для Atlantic Зои Шлангер. РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T07:16

2024-10-08T07:16

2024-10-08T10:51

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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Соединенные Штаты испытывают большие финансовые проблемы, связанные с преодолением последствий природных бедствий, пишет в статье для Atlantic Зои Шлангер."Всякий раз стране удается свести концы с концами и найти дополнительные средства на помощь нуждающимся. <...> Однако в какой-то момент расходы станут просто неподъемными или превратятся в норму", — отмечает автор.По ее словам, из-за серьезных климатических изменений США грозят новые природные катаклизмы, на борьбу с которыми потребуются миллиарды долларов."Такое несоответствие между катастрофами, на борьбу с которыми правительство выделило деньги из бюджета, и реальными последствиями от <...> масштабных стихийных бедствий происходит постоянно: после урагана "Харви", урагана "Мария", урагана "Флоренс", — указывается в статье.В конце сентября на США обрушился ураган "Хелен", серьезно повредивший энергосистему страны. По данным портала poweroutage.us, без электричества остались около миллиона человек, преимущественно — в штатах Северная и Южная Каролина, причем в Северной Каролине без света оказались около 90% домохозяйств. Местный оператор Duke Energy в связи с этим заявил, что энергетическая инфраструктура "буквально смыта". Кроме того, пострадали системы водоснабжения и связи, а также транспортная инфраструктура.В субботу телеканал CNN сообщил о том, что число жертв в результате обрушившегося на юго-восточную часть США урагана "Хелен" выросло минимум до 227 человек.Министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас ранее заявил, что у Федерального агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA) недостаточно средств для борьбы с последствиями разгула стихии на оставшийся срок сезона ураганов.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>

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сша

южная каролина

северная каролина

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в мире, сша, южная каролина, северная каролина