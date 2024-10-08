Запад столкнул Украину в катастрофическое несчастье, заявил Миланович
Президент Миланович: Запад столкнул Украину в катастрофическое несчастье
© Фото : public domain/Spc. Joshua LeonardУкраинские военнослужащие
© Фото : public domain/Spc. Joshua Leonard
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 8 окт – РИА Новости. Запад столкнул Украину в катастрофическое несчастье, это должно прекратиться как можно скорее, заявил президент Хорватии Зоран Миланович.
Миланович во вторник принимает участие во встрече лидеров стран Западных Балкан в Черногории. Там он напомнил, что не дал согласия на участие хорватских военных в инициативе НАТО по содействию Украине в области безопасности и обучения (NSATU), чтобы не допустить втягивания Загреба в конфликт. По словам хорватского президента, он не одобрит этого "пока находится на своем посту". Следующие президентские выборы в Хорватии намечены в декабре, участие хорватских военных в миссии НАТО может утвердить парламент двумя третями голосов.
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"Эта война должна завершиться дипломатическими средствами и не закончится хорошо для тех, кто ее вел со стороны Запада. Украину мы все, ощущаю себя ответственным, столкнули в катастрофическое несчастье. Страна уничтожена, и это должно прекратиться как можно скорее. В этом я согласен с некоторыми редкими европейскими лидерами, с которыми расходимся по вопросу поддержки режима (премьера Израиля Биньямина – ред.) Нетаньяху", - цитирует администрация президента Хорватии.
Политический оппонент Милановича - премьер Хорватии Андрей Пленкович сообщил ранее, что саммит лидеров стран Юго-Восточной Европы и Украины пройдет в среду в хорватском Дубровнике с участием Владимира Зеленского. По данным Хорватского радио и телевидения, в мероприятии будут участвовать представители 12 стран региона, среди которых три президента, пять премьеров, четыре главы МИД.
Премьер Хорватии заявил в ходе визита в Киев в сентябре, что военная помощь Загреба властям на Украине за последние два с лишним года превысила сумму в 200 миллионов евро. В ходе визита он подтвердил очередной пакет хорватской помощи на 4 миллиона евро по обеспечению энергетической безопасности и восстановлении инфраструктуры Украины. Приехавшие с главой правительства хорватские министры также подписали два соглашения о сотрудничестве с украинской стороной в науке, технологиях и правосудии.
Правительство Хорватии, сформированное по итогам прошедших парламентских выборов во главе с премьером и лидером правящей партии HDZ Андреем Пленковичем, 20 мая вступило в должность. Первым международным контактом стал телефонный разговор Пленковича с Зеленским о продолжении всесторонней хорватской помощи и поддержки Киеву.
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Официальный Загреб после начала СВО стал главным помощником Киева в регионе Западных Балкан, неоднократно оказывал военную, финансовую и гуманитарную помощь по несколько миллионов евро, развернул госпрограмму по приему и трудоустройству украинских беженцев, проводил заседание "Крымской платформы", донаторские конференции и конференции по разминированию на Украине.
Премьер Пленкович посещал Киев, его правительство поддержало все санкции Запада в отношении России, перекрыло доставку российского сырья по нефтепроводу JANAF с острова Крк на Адриатике на переработку в Сербию и выслало по максимуму дипломатический состав посольства РФ. Хорватские наёмники воюют и по данным МО РФ гибнут в рядах различных украинских формирований.
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