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На Украине предложили снижать мобилизационный возраст каждые полгода - РИА Новости, 08.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
18:02 08.10.2024
https://ria.ru/20241008/ukraina-1977038975.html
На Украине предложили снижать мобилизационный возраст каждые полгода
На Украине предложили снижать мобилизационный возраст каждые полгода - РИА Новости, 08.10.2024
На Украине предложили снижать мобилизационный возраст каждые полгода
Бывший депутат Верховной рады Юрий Сиротюк предлагает снижать мобилизационный возраст на Украине каждые полгода в условиях продолжающегося конфликта. РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T18:02
2024-10-08T18:02
специальная военная операция на украине
в мире
украина
юрий сиротюк
владимир зеленский
верховная рада украины
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Бывший депутат Верховной рады Юрий Сиротюк предлагает снижать мобилизационный возраст на Украине каждые полгода в условиях продолжающегося конфликта. "Каждые полгода длительности войны должна планово сокращаться верхняя мобилизационная планка. К примеру, с начала 2025 года в ряды Сил обороны можно было бы привлекать с 24 лет. Будет длиться война высокой интенсивности в 2025 году - с июля стоит призывать 23-летних. Тогда и юноши будут понимать свои перспективы, и армия будет постепенно омолаживаться", - приводит слова Сиротюка украинское издание "Страна.ua". По его мнению, призывы демобилизовать людей старше 50 и не призывать парней в возрасте 18-25 лет являются "опасным и преступным популизмом". Депутат Верховной рады Роман Костенко в начале октября заявил, что мобилизация на Украине должна начинаться с 20 лет из-за нехватки молодых людей на фронте. В апреле Владимир Зеленский подписал закон о снижении возраста мобилизации на Украине с 27 до 25 лет. Верхняя граница, по данным минобороны Украины, составляет 60 лет. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до 5 лет.
https://ria.ru/20241003/gibel-1976076217.html
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в мире, украина, юрий сиротюк, владимир зеленский, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Юрий Сиротюк, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины
На Украине предложили снижать мобилизационный возраст каждые полгода

Экс-депутат Рады предложил снижать мобилизационный возраст каждые полгода

© AP Photo / Felipe DanaНеосвещенная улица в центре Киева, Украина
Неосвещенная улица в центре Киева, Украина - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
© AP Photo / Felipe Dana
Неосвещенная улица в центре Киева, Украина. Архивное фото
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Бывший депутат Верховной рады Юрий Сиротюк предлагает снижать мобилизационный возраст на Украине каждые полгода в условиях продолжающегося конфликта.
"Каждые полгода длительности войны должна планово сокращаться верхняя мобилизационная планка. К примеру, с начала 2025 года в ряды Сил обороны можно было бы привлекать с 24 лет. Будет длиться война высокой интенсивности в 2025 году - с июля стоит призывать 23-летних. Тогда и юноши будут понимать свои перспективы, и армия будет постепенно омолаживаться", - приводит слова Сиротюка украинское издание "Страна.ua".
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По его мнению, призывы демобилизовать людей старше 50 и не призывать парней в возрасте 18-25 лет являются "опасным и преступным популизмом".
Депутат Верховной рады Роман Костенко в начале октября заявил, что мобилизация на Украине должна начинаться с 20 лет из-за нехватки молодых людей на фронте.
В апреле Владимир Зеленский подписал закон о снижении возраста мобилизации на Украине с 27 до 25 лет. Верхняя граница, по данным минобороны Украины, составляет 60 лет.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до 5 лет.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаЮрий СиротюкВладимир ЗеленскийВерховная Рада Украины
 
 
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