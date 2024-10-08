https://ria.ru/20241008/ukraina-1977038975.html

На Украине предложили снижать мобилизационный возраст каждые полгода

На Украине предложили снижать мобилизационный возраст каждые полгода - РИА Новости, 08.10.2024

На Украине предложили снижать мобилизационный возраст каждые полгода

Бывший депутат Верховной рады Юрий Сиротюк предлагает снижать мобилизационный возраст на Украине каждые полгода в условиях продолжающегося конфликта. РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T18:02

2024-10-08T18:02

2024-10-08T18:02

специальная военная операция на украине

в мире

украина

юрий сиротюк

владимир зеленский

верховная рада украины

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Бывший депутат Верховной рады Юрий Сиротюк предлагает снижать мобилизационный возраст на Украине каждые полгода в условиях продолжающегося конфликта. "Каждые полгода длительности войны должна планово сокращаться верхняя мобилизационная планка. К примеру, с начала 2025 года в ряды Сил обороны можно было бы привлекать с 24 лет. Будет длиться война высокой интенсивности в 2025 году - с июля стоит призывать 23-летних. Тогда и юноши будут понимать свои перспективы, и армия будет постепенно омолаживаться", - приводит слова Сиротюка украинское издание "Страна.ua". По его мнению, призывы демобилизовать людей старше 50 и не призывать парней в возрасте 18-25 лет являются "опасным и преступным популизмом". Депутат Верховной рады Роман Костенко в начале октября заявил, что мобилизация на Украине должна начинаться с 20 лет из-за нехватки молодых людей на фронте. В апреле Владимир Зеленский подписал закон о снижении возраста мобилизации на Украине с 27 до 25 лет. Верхняя граница, по данным минобороны Украины, составляет 60 лет. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

https://ria.ru/20241003/gibel-1976076217.html

https://ria.ru/20241006/zelenskiy-1976545051.html

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в мире, украина, юрий сиротюк, владимир зеленский, верховная рада украины