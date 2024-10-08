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"Губу не раскатывайте". В Киеве раскрыли слова Камалы Харрис об Украине - РИА Новости, 08.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
17:47 08.10.2024
https://ria.ru/20241008/ukraina-1977034997.html
"Губу не раскатывайте". В Киеве раскрыли слова Камалы Харрис об Украине
"Губу не раскатывайте". В Киеве раскрыли слова Камалы Харрис об Украине - РИА Новости, 08.10.2024
"Губу не раскатывайте". В Киеве раскрыли слова Камалы Харрис об Украине
Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис фактически сказала, что Украина не вступит в НАТО, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег... РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T17:47
2024-10-08T17:47
специальная военная операция на украине
в мире
сша
камала харрис
украина
владимир зеленский
андрей ермак
киев
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис фактически сказала, что Украина не вступит в НАТО, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube.Так он прокомментировал слова действующего вице-президента США в интервью CBS о том, что вопрос о возможном членстве Украины в НАТО будет решаться, "если и когда" для этого придет время."Это означает: ребята, вы там губу не раскатывайте, никакого НАТО вам не видать", — считает Соскин.Как отметил аналитик, в случае победы Харрис на выборах Украина не сможет вступить в альянс ни целой, ни по частям, так как, по его мнению, это привело бы к полному изменению мирового геополитического баланса, и Россия этого никогда не допустит.Эксперт указал, что Владимир Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак дурят украинский народ сказками о возможном вступлении в НАТО для удержания власти, и слова Харрис уже не оставляют им возможности продолжать это делать."Хочешь ешь, а хочешь жуй — все равно, Зеленский с Ермаком, вы ничего не получите — никакого НАТО", — заключил Соскин.Президент Владимир Путин отмечал, что возможное членство Украины в НАТО — это угроза для безопасности России. Как подчеркивал глава государства, риски вступления Киева в альянс стали одной из причин начала специальной военной операции.
https://ria.ru/20241008/ssha-1977006808.html
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в мире, сша, камала харрис, украина, владимир зеленский, андрей ермак, киев, нато, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Камала Харрис, Украина, Владимир Зеленский, Андрей Ермак, Киев, НАТО, Россия
"Губу не раскатывайте". В Киеве раскрыли слова Камалы Харрис об Украине

Соскин: Камала Харрис заявила, что Украина не будет в НАТО

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкВице-президент США, кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне
Вице-президент США, кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
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Вице-президент США, кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис фактически сказала, что Украина не вступит в НАТО, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube.
Так он прокомментировал слова действующего вице-президента США в интервью CBS о том, что вопрос о возможном членстве Украины в НАТО будет решаться, "если и когда" для этого придет время.
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"Это означает: ребята, вы там губу не раскатывайте, никакого НАТО вам не видать", — считает Соскин.
Как отметил аналитик, в случае победы Харрис на выборах Украина не сможет вступить в альянс ни целой, ни по частям, так как, по его мнению, это привело бы к полному изменению мирового геополитического баланса, и Россия этого никогда не допустит.
Эксперт указал, что Владимир Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак дурят украинский народ сказками о возможном вступлении в НАТО для удержания власти, и слова Харрис уже не оставляют им возможности продолжать это делать.
«
"Хочешь ешь, а хочешь жуй — все равно, Зеленский с Ермаком, вы ничего не получите — никакого НАТО", — заключил Соскин.
Президент Владимир Путин отмечал, что возможное членство Украины в НАТО — это угроза для безопасности России. Как подчеркивал глава государства, риски вступления Киева в альянс стали одной из причин начала специальной военной операции.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАКамала ХаррисУкраинаВладимир ЗеленскийАндрей ЕрмакКиевНАТОРоссия
 
 
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