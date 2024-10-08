https://ria.ru/20241008/ukraina-1977034997.html

"Губу не раскатывайте". В Киеве раскрыли слова Камалы Харрис об Украине

"Губу не раскатывайте". В Киеве раскрыли слова Камалы Харрис об Украине - РИА Новости, 08.10.2024

"Губу не раскатывайте". В Киеве раскрыли слова Камалы Харрис об Украине

Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис фактически сказала, что Украина не вступит в НАТО, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег... РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T17:47

2024-10-08T17:47

2024-10-08T17:47

специальная военная операция на украине

в мире

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владимир зеленский

андрей ермак

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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис фактически сказала, что Украина не вступит в НАТО, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube.Так он прокомментировал слова действующего вице-президента США в интервью CBS о том, что вопрос о возможном членстве Украины в НАТО будет решаться, "если и когда" для этого придет время."Это означает: ребята, вы там губу не раскатывайте, никакого НАТО вам не видать", — считает Соскин.Как отметил аналитик, в случае победы Харрис на выборах Украина не сможет вступить в альянс ни целой, ни по частям, так как, по его мнению, это привело бы к полному изменению мирового геополитического баланса, и Россия этого никогда не допустит.Эксперт указал, что Владимир Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак дурят украинский народ сказками о возможном вступлении в НАТО для удержания власти, и слова Харрис уже не оставляют им возможности продолжать это делать."Хочешь ешь, а хочешь жуй — все равно, Зеленский с Ермаком, вы ничего не получите — никакого НАТО", — заключил Соскин.Президент Владимир Путин отмечал, что возможное членство Украины в НАТО — это угроза для безопасности России. Как подчеркивал глава государства, риски вступления Киева в альянс стали одной из причин начала специальной военной операции.

https://ria.ru/20241008/ssha-1977006808.html

https://ria.ru/20241008/zapad-1977004890.html

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