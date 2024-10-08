https://ria.ru/20241008/ukraina-1977032575.html

В НАТО понимают, что Украина не сможет вступить в альянс, заявил Сийярто

В НАТО понимают, что Украина не сможет вступить в альянс, заявил Сийярто - РИА Новости, 08.10.2024

В НАТО понимают, что Украина не сможет вступить в альянс, заявил Сийярто

Возможности для вступления Украины в НАТО нет, и за закрытыми дверями эту позицию разделяет подавляющее большинство членов альянса, заявил глава МИД Венгрии... РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T17:42

2024-10-08T17:42

2024-10-08T18:03

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БУДАПЕШТ, 8 окт - РИА Новости. Возможности для вступления Украины в НАТО нет, и за закрытыми дверями эту позицию разделяет подавляющее большинство членов альянса, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто."Позиция Венгрии ясна: возможности вступления Украины в НАТО нет", - сказал Сийярто на пресс-конференции, которая транслировалась в Facebook* (запрещенная в РФ экстремистская соцсеть).По его словам, возможное вступление страны в состоянии конфликта в альянс спровоцирует Третью мировую войну, и те, кто здраво обдумывает этот вопрос, не хотят создавать такую опасность.Также Сийярто отметил, что страны НАТО "несправедливо ведут себя по отношению к украинцам", поскольку в открытую заявляют о возможном членстве Украины в альянсе, а когда переговоры происходят с глазу на глаз или за закрытыми дверями, подавляющее большинство министров иностранных дел стран-членов НАТО занимают ту же позицию, что и Венгрия.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20241005/nato-1976537145.html

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