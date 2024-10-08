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В НАТО понимают, что Украина не сможет вступить в альянс, заявил Сийярто - РИА Новости, 08.10.2024
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17:42 08.10.2024 (обновлено: 18:03 08.10.2024)
https://ria.ru/20241008/ukraina-1977032575.html
В НАТО понимают, что Украина не сможет вступить в альянс, заявил Сийярто
В НАТО понимают, что Украина не сможет вступить в альянс, заявил Сийярто - РИА Новости, 08.10.2024
В НАТО понимают, что Украина не сможет вступить в альянс, заявил Сийярто
Возможности для вступления Украины в НАТО нет, и за закрытыми дверями эту позицию разделяет подавляющее большинство членов альянса, заявил глава МИД Венгрии... РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T17:42
2024-10-08T18:03
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БУДАПЕШТ, 8 окт - РИА Новости. Возможности для вступления Украины в НАТО нет, и за закрытыми дверями эту позицию разделяет подавляющее большинство членов альянса, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто."Позиция Венгрии ясна: возможности вступления Украины в НАТО нет", - сказал Сийярто на пресс-конференции, которая транслировалась в Facebook* (запрещенная в РФ экстремистская соцсеть).По его словам, возможное вступление страны в состоянии конфликта в альянс спровоцирует Третью мировую войну, и те, кто здраво обдумывает этот вопрос, не хотят создавать такую опасность.Также Сийярто отметил, что страны НАТО "несправедливо ведут себя по отношению к украинцам", поскольку в открытую заявляют о возможном членстве Украины в альянсе, а когда переговоры происходят с глазу на глаз или за закрытыми дверями, подавляющее большинство министров иностранных дел стран-членов НАТО занимают ту же позицию, что и Венгрия.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
https://ria.ru/20241005/nato-1976537145.html
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в мире, украина, нато, венгрия, петер сийярто, россия
В мире, Украина, НАТО, Венгрия, Петер Сийярто, Россия
В НАТО понимают, что Украина не сможет вступить в альянс, заявил Сийярто

Сийярто: большинство стран НАТО понимают, что Украина не вступит в альянс

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто . Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 8 окт - РИА Новости. Возможности для вступления Украины в НАТО нет, и за закрытыми дверями эту позицию разделяет подавляющее большинство членов альянса, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
"Позиция Венгрии ясна: возможности вступления Украины в НАТО нет", - сказал Сийярто на пресс-конференции, которая транслировалась в Facebook* (запрещенная в РФ экстремистская соцсеть).
По его словам, возможное вступление страны в состоянии конфликта в альянс спровоцирует Третью мировую войну, и те, кто здраво обдумывает этот вопрос, не хотят создавать такую опасность.
Также Сийярто отметил, что страны НАТО "несправедливо ведут себя по отношению к украинцам", поскольку в открытую заявляют о возможном членстве Украины в альянсе, а когда переговоры происходят с глазу на глаз или за закрытыми дверями, подавляющее большинство министров иностранных дел стран-членов НАТО занимают ту же позицию, что и Венгрия.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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