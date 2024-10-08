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Эксперт прокомментировал сообщения о переговорах по Украине - РИА Новости, 08.10.2024
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12:17 08.10.2024
https://ria.ru/20241008/ukraina-1976934846.html
Эксперт прокомментировал сообщения о переговорах по Украине
Эксперт прокомментировал сообщения о переговорах по Украине - РИА Новости, 08.10.2024
Эксперт прокомментировал сообщения о переговорах по Украине
Сообщения в западных СМИ о якобы ведущихся закрытых переговорах по Украине являются либо вбросом, либо информационным шумом, считает директор института стран... РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T12:17
2024-10-08T12:17
в мире
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
сергей горбачев
дмитрий песков
владимир путин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости. Сообщения в западных СМИ о якобы ведущихся закрытых переговорах по Украине являются либо вбросом, либо информационным шумом, считает директор института стран СНГ в Севастополе Сергей Горбачев. Ранее газета Financial Times сообщила, что киевские власти ведут закрытые переговоры о сдаче России части территории в обмен на вступление в НАТО или другие гарантии безопасности. "Переговоры любят тишину, в данном случае это информационный вброс, не имеющий какого-либо основания. Или просто информационный шум. Какие-то консультации могут вестись, но с учетом позиций двух сторон. Если бы Зеленский отменил собственный указ о запрете переговоров с РФ, это могло быть каким-то сигналом. Он же этого не сделал и стоит на позициях возврата территорий, речь идет в том числе о Крыме. И думаю, что украинское общество, их силовой блок не готовы к тому, чтобы именно так был поставлен вопрос", - сказал Горбачев РИА Новости. Позиция Кремля по урегулированию конфликта однозначна, сказал эксперт, а в данный момент условий для ведения переговоров нет, об этом не так давно заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, напомнил Горбачев. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры о принятии новых регионов в состав России.
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в мире, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, сергей горбачев, дмитрий песков, владимир путин
В мире, Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Сергей Горбачев, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Эксперт прокомментировал сообщения о переговорах по Украине

Эксперт Горбачев назвал сообщения о переговорах по Украине информационным шумом

© AP Photo / Tony HicksВид на Киев
Вид на Киев - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
© AP Photo / Tony Hicks
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости. Сообщения в западных СМИ о якобы ведущихся закрытых переговорах по Украине являются либо вбросом, либо информационным шумом, считает директор института стран СНГ в Севастополе Сергей Горбачев.
Ранее газета Financial Times сообщила, что киевские власти ведут закрытые переговоры о сдаче России части территории в обмен на вступление в НАТО или другие гарантии безопасности.
"Переговоры любят тишину, в данном случае это информационный вброс, не имеющий какого-либо основания. Или просто информационный шум. Какие-то консультации могут вестись, но с учетом позиций двух сторон. Если бы Зеленский отменил собственный указ о запрете переговоров с РФ, это могло быть каким-то сигналом. Он же этого не сделал и стоит на позициях возврата территорий, речь идет в том числе о Крыме. И думаю, что украинское общество, их силовой блок не готовы к тому, чтобы именно так был поставлен вопрос", - сказал Горбачев РИА Новости.
Позиция Кремля по урегулированию конфликта однозначна, сказал эксперт, а в данный момент условий для ведения переговоров нет, об этом не так давно заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, напомнил Горбачев.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры о принятии новых регионов в состав России.
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В миреРоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаСергей ГорбачевДмитрий ПесковВладимир Путин
 
 
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