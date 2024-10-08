https://ria.ru/20241008/ukraina-1976934846.html

Эксперт прокомментировал сообщения о переговорах по Украине

Эксперт прокомментировал сообщения о переговорах по Украине - РИА Новости, 08.10.2024

Эксперт прокомментировал сообщения о переговорах по Украине

Сообщения в западных СМИ о якобы ведущихся закрытых переговорах по Украине являются либо вбросом, либо информационным шумом, считает директор института стран... РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T12:17

2024-10-08T12:17

2024-10-08T12:17

в мире

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

сергей горбачев

дмитрий песков

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/16/1974107491_0:0:3082:1735_1920x0_80_0_0_95c73408413e5b29676f8d6e2bc8cd69.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости. Сообщения в западных СМИ о якобы ведущихся закрытых переговорах по Украине являются либо вбросом, либо информационным шумом, считает директор института стран СНГ в Севастополе Сергей Горбачев. Ранее газета Financial Times сообщила, что киевские власти ведут закрытые переговоры о сдаче России части территории в обмен на вступление в НАТО или другие гарантии безопасности. "Переговоры любят тишину, в данном случае это информационный вброс, не имеющий какого-либо основания. Или просто информационный шум. Какие-то консультации могут вестись, но с учетом позиций двух сторон. Если бы Зеленский отменил собственный указ о запрете переговоров с РФ, это могло быть каким-то сигналом. Он же этого не сделал и стоит на позициях возврата территорий, речь идет в том числе о Крыме. И думаю, что украинское общество, их силовой блок не готовы к тому, чтобы именно так был поставлен вопрос", - сказал Горбачев РИА Новости. Позиция Кремля по урегулированию конфликта однозначна, сказал эксперт, а в данный момент условий для ведения переговоров нет, об этом не так давно заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, напомнил Горбачев. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры о принятии новых регионов в состав России.

https://ria.ru/20241007/zelenskiy-1976671725.html

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, сергей горбачев, дмитрий песков, владимир путин