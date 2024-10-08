https://ria.ru/20241008/ukraina-1976924874.html

На Западе указали на необычную деталь при ударах России по Украине

На Западе указали на необычную деталь при ударах России по Украине - РИА Новости, 08.10.2024

На Западе указали на необычную деталь при ударах России по Украине

Российские войска нашли действенный способ ударов по объектам ВСУ, пишет The New York Times."Российские воздушные атаки в течение последнего месяца в основном... РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T11:50

2024-10-08T11:50

2024-10-08T17:32

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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Российские войска нашли действенный способ ударов по объектам ВСУ, пишет The New York Times."Российские воздушные атаки в течение последнего месяца в основном осуществлялись с помощью беспилотников, что, по мнению военных экспертов, является стратегией прощупывания и истощения украинских ПВО перед началом более мощных воздушных атак с использованием большего количества ракет", — говорится в публикации.В статье отмечается, что атаки волнами беспилотников имеют два основных преимущества для России. Во-первых, это заставляет Украину использовать часть своих запасов ракет для перехвата беспилотников. Во-вторых, это раскрывает расположение украинских ПВО, облегчая Москве планирование будущих атак. В ответ на атаки по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20241008/frantsiya-1976903203.html

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в мире, украина, россия, вооруженные силы украины