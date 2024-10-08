На Западе указали на необычную деталь при ударах России по Украине
NYT: ВС России нашли действенный способ ударов по объектам ВСУ
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкУдар оперативно-тактическим ракетным комплексом "Искандер" по объектам ВСУ на территории Украины
Удар оперативно-тактическим ракетным комплексом "Искандер" по объектам ВСУ на территории Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Российские войска нашли действенный способ ударов по объектам ВСУ, пишет The New York Times.
"Российские воздушные атаки в течение последнего месяца в основном осуществлялись с помощью беспилотников, что, по мнению военных экспертов, является стратегией прощупывания и истощения украинских ПВО перед началом более мощных воздушных атак с использованием большего количества ракет", — говорится в публикации.
"Российские воздушные атаки в течение последнего месяца в основном осуществлялись с помощью беспилотников, что, по мнению военных экспертов, является стратегией прощупывания и истощения украинских ПВО перед началом более мощных воздушных атак с использованием большего количества ракет", — говорится в публикации.
В статье отмечается, что атаки волнами беспилотников имеют два основных преимущества для России. Во-первых, это заставляет Украину использовать часть своих запасов ракет для перехвата беспилотников. Во-вторых, это раскрывает расположение украинских ПВО, облегчая Москве планирование будущих атак.
В ответ на атаки по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.
В ответ на атаки по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.
При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.