https://ria.ru/20241008/ukraina-1976901803.html

Митрополит УПЦ рассказал, почему на Украине его приговорили к заключению

Митрополит УПЦ рассказал, почему на Украине его приговорили к заключению - РИА Новости, 08.10.2024

Митрополит УПЦ рассказал, почему на Украине его приговорили к заключению

Украинские власти приговорили митрополита Тульчинского и Брацлавского Ионафана (Елецких) к пяти годам заключения из-за его критики украинских раскольников, что... РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T10:23

2024-10-08T10:23

2024-10-08T10:23

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МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. Украинские власти приговорили митрополита Тульчинского и Брацлавского Ионафана (Елецких) к пяти годам заключения из-за его критики украинских раскольников, что является сейчас на Украине преступлением, следует из интервью иерарха, опубликованного на сайте РПЦ. Летом 2024 года митрополита УПЦ Ионафана, приговоренного украинскими властями к пяти годам заключения по сфабрикованному делу, обменяли, он приехал в Россию. Решением Винницкого горсуда митрополит Ионафан был приговорен к пяти годам лишения свободы с конфискацией имущества. Ему вменили в вину оправдание российской военной операции, попытку свержения конституционного строя, посягательство на территориальную целостность Украины и критику церковного раскола. Митрополит Ионафан не признавал своей вины, а также в связи с этим отказался от обмена на украинских военнопленных. В марте он перенес инсульт. Впоследствии по ходатайству патриарха Московского и всея Руси Кирилла митрополит Ионафан был обменян. Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что участниками украинско-российского обмена были митрополит Ионафан и арестованный Минском украинский диверсант, пытавшийся взорвать на белорусском аэродроме "Мачулищи" российский самолет. "Реальная причина приговора – моя позиция по отношению к украинскому расколу. Я неоднократно критиковал его в публичных выступлениях. На Украине сейчас запрещено критиковать церковный раскол и патриарха Варфоломея. Заявить публично, что у раскольников нет канонических хиротоний (фактически это значит, что они просто ряженые, так как не имеют права совершать церковные таинства, проводить богослужения, рукополагать новых священников и так далее – ред.) – это уголовное преступление: статья 161, так называемое "нарушение равноправия граждан". В СБУ есть свои эксперты, они выдают фиктивную "лингвистическую экспертизу", что ты "разжигал вражду". И на этой "липовой" основе фабрикуются десятки уголовных дел и приговоров, в том числе против епископов и духовенства", - рассказал митрополит Ионафан. Он напомнил, что 3 января 2022 опубликовал на епархиальном сайте статью "С открытым шлемом, без забрала. Заметки на полях последних событий в православном мире" с критикой церковного раскола и действий патриарха Варфоломея на Украине. "Я написал, что исторические акты о передаче Киевской митрополии в Московский патриархат были подписаны патриархом Дионисием и синодом Константинопольского патриархата в 1686 году и пересмотру не подлежат. Что реальная территория исторической Киевской митрополии Константинопольского патриархата занимала едва ли треть современной Украины. Что восток и юг Украины – огромные территории – никогда не принадлежали юрисдикции Константинопольской церкви, и что все епархии там были исторически созданы Русской церковью. Что признанные Константинополем без перерукоположения раскольники-самосвяты не имеют канонических хиротоний и благодати епископства. И что давление, которое патриарх Варфоломей оказал на другие поместные церкви, например, на патриарха Александрийского Феодора, чтобы добиться признания украинского раскола, неприемлемо", - рассказал владыка. "Эта моя публикация была одним из пунктов обвинения, по ней я тоже получил обвинительный приговор. Вообще в приговоре мне инкриминировано всё подряд. Даже мои давние стихи о России и Русской Церкви (а я писал такие же стихи и об Украине), и публикации российских СМИ в мою поддержку", - заключил митрополит. Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата – самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на её связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ силой были захвачены украинскими раскольниками при поддержке местных властей, при этом физическому насилию подвергаются священники и миряне. Верховная рада в конце августа приняла закон о запрете деятельности на территории Украины религиозных организаций, связанных с РФ, который позволяет запретить УПЦ. Как уточнил депутат Ярослав Железняк, у УПЦ будет девять месяцев, чтобы "разорвать связи с РПЦ". Закон вступает в силу через 30 дней со дня его опубликования. Перед этим законопроект поддержал Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций.

https://ria.ru/20241008/ukraina-1976900004.html

https://ria.ru/20241005/ukraina-1976491420.html

https://ria.ru/20241008/ionafan-1976900700.html

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