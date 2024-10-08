https://ria.ru/20241008/ukraina-1976879387.html

В Киевской области объявили воздушную тревогу

В Киевской области объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 08.10.2024

В Киевской области объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Киевской области Украины во вторник утром, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T08:10

2024-10-08T08:10

2024-10-08T08:10

специальная военная операция на украине

в мире

киевская область

украина

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киевской области Украины во вторник утром, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. По данным ресурса, тревога в Киевской области звучит с 07.42 мск.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

киевская область

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, киевская область, украина