https://ria.ru/20241008/ukraina-1976879387.html
В Киевской области объявили воздушную тревогу
В Киевской области объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 08.10.2024
В Киевской области объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Киевской области Украины во вторник утром, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T08:10
2024-10-08T08:10
2024-10-08T08:10
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киевской области Украины во вторник утром, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. По данным ресурса, тревога в Киевской области звучит с 07.42 мск.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киевская область, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киевская область, Украина
В Киевской области объявили воздушную тревогу
В Киевской области Украины объявили воздушную тревогу