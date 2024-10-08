https://ria.ru/20241008/ugledar-1976957542.html

Пушилин рассказал о сроках работ по разминированию Угледара

Пушилин рассказал о сроках работ по разминированию Угледара - РИА Новости, 08.10.2024

Пушилин рассказал о сроках работ по разминированию Угледара

Работы по разминированию Угледара ДНР могут занять менее полугода, но все будет зависеть от внешних факторов и того, как будет отодвигаться линия фронта,... РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T13:07

2024-10-08T13:07

2024-10-08T13:07

специальная военная операция на украине

денис пушилин

угледар

донецкая народная республика

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 окт - РИА Новости. Работы по разминированию Угледара ДНР могут занять менее полугода, но все будет зависеть от внешних факторов и того, как будет отодвигаться линия фронта, сообщил журналистам глава ДНР Денис Пушилин. По его словам, темпы разминирования Угледара увеличиваются, но там присутствует много осколков, взрывоопасных предметов. "Постараемся быстрее", - ответил он на вопрос о том, успеют ли специалисты разминировать город за полгода. Пушилин отметил, что это зависит от внешних факторов и того, как будет отодвигаться линия фронта. "Так, как она отодвигается сейчас, мы настроены оптимистично", - добавил он.

https://ria.ru/20241007/pushilin-1976854055.html

угледар

донецкая народная республика

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денис пушилин, угледар, донецкая народная республика