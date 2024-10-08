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Пушилин рассказал о сроках работ по разминированию Угледара - РИА Новости, 08.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:07 08.10.2024
https://ria.ru/20241008/ugledar-1976957542.html
Пушилин рассказал о сроках работ по разминированию Угледара
Пушилин рассказал о сроках работ по разминированию Угледара - РИА Новости, 08.10.2024
Пушилин рассказал о сроках работ по разминированию Угледара
Работы по разминированию Угледара ДНР могут занять менее полугода, но все будет зависеть от внешних факторов и того, как будет отодвигаться линия фронта,... РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T13:07
2024-10-08T13:07
специальная военная операция на украине
денис пушилин
угледар
донецкая народная республика
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 окт - РИА Новости. Работы по разминированию Угледара ДНР могут занять менее полугода, но все будет зависеть от внешних факторов и того, как будет отодвигаться линия фронта, сообщил журналистам глава ДНР Денис Пушилин. По его словам, темпы разминирования Угледара увеличиваются, но там присутствует много осколков, взрывоопасных предметов. "Постараемся быстрее", - ответил он на вопрос о том, успеют ли специалисты разминировать город за полгода. Пушилин отметил, что это зависит от внешних факторов и того, как будет отодвигаться линия фронта. "Так, как она отодвигается сейчас, мы настроены оптимистично", - добавил он.
https://ria.ru/20241007/pushilin-1976854055.html
угледар
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денис пушилин, угледар, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Денис Пушилин, Угледар, Донецкая Народная Республика
Пушилин рассказал о сроках работ по разминированию Угледара

Пушилин: работы по разминированию Угледара могут занять менее полугод

© РИА НовостиПервые панорамные кадры Угледара после его освобождения
Первые панорамные кадры Угледара после его освобождения - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
© РИА Новости
Первые панорамные кадры Угледара после его освобождения. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 окт - РИА Новости. Работы по разминированию Угледара ДНР могут занять менее полугода, но все будет зависеть от внешних факторов и того, как будет отодвигаться линия фронта, сообщил журналистам глава ДНР Денис Пушилин.
По его словам, темпы разминирования Угледара увеличиваются, но там присутствует много осколков, взрывоопасных предметов.
"Постараемся быстрее", - ответил он на вопрос о том, успеют ли специалисты разминировать город за полгода.
Пушилин отметил, что это зависит от внешних факторов и того, как будет отодвигаться линия фронта. "Так, как она отодвигается сейчас, мы настроены оптимистично", - добавил он.
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Специальная военная операция на УкраинеДенис ПушилинУгледарДонецкая Народная Республика
 
 
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