https://ria.ru/20241008/ugledar-1976933500.html
Пушилин рассказал об обстановке в Угледаре
Пушилин рассказал об обстановке в Угледаре - РИА Новости, 08.10.2024
Пушилин рассказал об обстановке в Угледаре
Обстановка в освобожденном Угледаре в ДНР пока остается напряженной, противник обстреливает город, сообщил журналистам глава региона Денис Пушилин. РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T11:59
2024-10-08T11:59
2024-10-08T12:03
специальная военная операция на украине
угледар
безопасность
денис пушилин
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 окт - РИА Новости. Обстановка в освобожденном Угледаре в ДНР пока остается напряженной, противник обстреливает город, сообщил журналистам глава региона Денис Пушилин."Пока напряженная (обстановка). Противник обстреливает Угледар, старается огрызаться, поэтому пока все еще напряженная", - сказал он.
https://ria.ru/20241005/ugledar-1976401367.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
угледар, безопасность, денис пушилин, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Угледар, Безопасность, Денис Пушилин, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Пушилин рассказал об обстановке в Угледаре
Пушилин: обстановка в Угледаре напряженная, противник старается огрызаться