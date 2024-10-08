https://ria.ru/20241008/ugledar-1976933500.html

Пушилин рассказал об обстановке в Угледаре

Пушилин рассказал об обстановке в Угледаре - РИА Новости, 08.10.2024

Пушилин рассказал об обстановке в Угледаре

Обстановка в освобожденном Угледаре в ДНР пока остается напряженной, противник обстреливает город, сообщил журналистам глава региона Денис Пушилин. РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T11:59

2024-10-08T11:59

2024-10-08T12:03

специальная военная операция на украине

угледар

безопасность

денис пушилин

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 окт - РИА Новости. Обстановка в освобожденном Угледаре в ДНР пока остается напряженной, противник обстреливает город, сообщил журналистам глава региона Денис Пушилин."Пока напряженная (обстановка). Противник обстреливает Угледар, старается огрызаться, поэтому пока все еще напряженная", - сказал он.

https://ria.ru/20241005/ugledar-1976401367.html

угледар

донецкая народная республика

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Ольга Фомченкова

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Ольга Фомченкова

угледар, безопасность, денис пушилин, донецкая народная республика, вооруженные силы украины