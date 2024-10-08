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Пушилин рассказал об обстановке в Угледаре - РИА Новости, 08.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:59 08.10.2024 (обновлено: 12:03 08.10.2024)
https://ria.ru/20241008/ugledar-1976933500.html
Пушилин рассказал об обстановке в Угледаре
Пушилин рассказал об обстановке в Угледаре - РИА Новости, 08.10.2024
Пушилин рассказал об обстановке в Угледаре
Обстановка в освобожденном Угледаре в ДНР пока остается напряженной, противник обстреливает город, сообщил журналистам глава региона Денис Пушилин. РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T11:59
2024-10-08T12:03
специальная военная операция на украине
угледар
безопасность
денис пушилин
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 окт - РИА Новости. Обстановка в освобожденном Угледаре в ДНР пока остается напряженной, противник обстреливает город, сообщил журналистам глава региона Денис Пушилин."Пока напряженная (обстановка). Противник обстреливает Угледар, старается огрызаться, поэтому пока все еще напряженная", - сказал он.
https://ria.ru/20241005/ugledar-1976401367.html
угледар
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угледар, безопасность, денис пушилин, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Угледар, Безопасность, Денис Пушилин, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Пушилин рассказал об обстановке в Угледаре

Пушилин: обстановка в Угледаре напряженная, противник старается огрызаться

© РИА Новости | Перейти в медиабанкУгледар после освобождения российской армией
Угледар после освобождения российской армией - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
© РИА Новости
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Угледар после освобождения российской армией
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 окт - РИА Новости. Обстановка в освобожденном Угледаре в ДНР пока остается напряженной, противник обстреливает город, сообщил журналистам глава региона Денис Пушилин.
"Пока напряженная (обстановка). Противник обстреливает Угледар, старается огрызаться, поэтому пока все еще напряженная", - сказал он.
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"Сырский прячется на даче". Как Киев и Запад оценивают потерю Угледара
5 октября, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеУгледарБезопасностьДенис ПушилинДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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