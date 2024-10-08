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ВСУ бросили раненых при отходе из Угледара, заявил украинский комбриг - РИА Новости, 08.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:39 08.10.2024 (обновлено: 13:31 08.10.2024)
https://ria.ru/20241008/ugledar-1976923106.html
ВСУ бросили раненых при отходе из Угледара, заявил украинский комбриг
ВСУ бросили раненых при отходе из Угледара, заявил украинский комбриг - РИА Новости, 08.10.2024
ВСУ бросили раненых при отходе из Угледара, заявил украинский комбриг
При отходе из Угледара украинские военнослужащие бросили раненых, признал командир 72-й бригады Александр Охрименко в интервью изданию "Главком". РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T11:39
2024-10-08T13:31
специальная военная операция на украине
в мире
угледар
донбасс
россия
александр охрименко
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. При отходе из Угледара украинские военнослужащие бросили раненых, признал командир 72-й бригады Александр Охрименко в интервью изданию "Главком". "К сожалению, определенное количество людей мы не смогли забрать. Под огнем противника группы эвакуации иногда даже не могли выйти к точке встречи. Во время маневренной обороны и выхода с боем действительно не удалось эвакуировать всех", — сказал он.Кроме того, по словам комбрига, у ВСУ не хватило бы сил и средств для дальнейшего удержания Угледара. К тому же, добавил он, удержание города уже утратило значение в свете изменившейся оперативной обстановки в Донбассе. Российское Минобороны 3 октября отчиталось об освобождении Угледара. Как подчеркнули в военном ведомстве, группировке "Восток" удалось сломить украинскую оборону, проведя обходной маневр и ударами с флангов взяв город в клещи. При этом более 40 украинских солдат сдались в плен.
https://ria.ru/20241005/ugledar-1976401367.html
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в мире, угледар, донбасс, россия, александр охрименко, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Угледар, Донбасс, Россия, Александр Охрименко, Вооруженные силы Украины
ВСУ бросили раненых при отходе из Угледара, заявил украинский комбриг

Комбриг Охрименко: ВСУ бросили раненых при отходе из Угледара

© РИА Новости | Перейти в медиабанкУгледар после освобождения российской армией
Угледар после освобождения российской армией - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
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Угледар после освобождения российской армией
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. При отходе из Угледара украинские военнослужащие бросили раненых, признал командир 72-й бригады Александр Охрименко в интервью изданию "Главком".
"К сожалению, определенное количество людей мы не смогли забрать. Под огнем противника группы эвакуации иногда даже не могли выйти к точке встречи. Во время маневренной обороны и выхода с боем действительно не удалось эвакуировать всех", — сказал он.
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Кроме того, по словам комбрига, у ВСУ не хватило бы сил и средств для дальнейшего удержания Угледара. К тому же, добавил он, удержание города уже утратило значение в свете изменившейся оперативной обстановки в Донбассе.
Российское Минобороны 3 октября отчиталось об освобождении Угледара. Как подчеркнули в военном ведомстве, группировке "Восток" удалось сломить украинскую оборону, проведя обходной маневр и ударами с флангов взяв город в клещи. При этом более 40 украинских солдат сдались в плен.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУгледарДонбассРоссияАлександр ОхрименкоВооруженные силы Украины
 
 
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