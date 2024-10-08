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ВСУ бросили раненых при отходе из Угледара, заявил украинский комбриг
ВСУ бросили раненых при отходе из Угледара, заявил украинский комбриг - РИА Новости, 08.10.2024
ВСУ бросили раненых при отходе из Угледара, заявил украинский комбриг
При отходе из Угледара украинские военнослужащие бросили раненых, признал командир 72-й бригады Александр Охрименко в интервью изданию "Главком". РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T11:39
2024-10-08T11:39
2024-10-08T13:31
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. При отходе из Угледара украинские военнослужащие бросили раненых, признал командир 72-й бригады Александр Охрименко в интервью изданию "Главком". "К сожалению, определенное количество людей мы не смогли забрать. Под огнем противника группы эвакуации иногда даже не могли выйти к точке встречи. Во время маневренной обороны и выхода с боем действительно не удалось эвакуировать всех", — сказал он.Кроме того, по словам комбрига, у ВСУ не хватило бы сил и средств для дальнейшего удержания Угледара. К тому же, добавил он, удержание города уже утратило значение в свете изменившейся оперативной обстановки в Донбассе. Российское Минобороны 3 октября отчиталось об освобождении Угледара. Как подчеркнули в военном ведомстве, группировке "Восток" удалось сломить украинскую оборону, проведя обходной маневр и ударами с флангов взяв город в клещи. При этом более 40 украинских солдат сдались в плен.
https://ria.ru/20241005/ugledar-1976401367.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, угледар, донбасс, россия, александр охрименко, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Угледар, Донбасс, Россия, Александр Охрименко, Вооруженные силы Украины
ВСУ бросили раненых при отходе из Угледара, заявил украинский комбриг
Комбриг Охрименко: ВСУ бросили раненых при отходе из Угледара