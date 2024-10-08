https://ria.ru/20241008/udar-1977059997.html

Израиль нанес удар по зданию в центре Дамаска, есть погибшие

Израиль нанес удар по зданию в центре Дамаска, есть погибшие - РИА Новости, 08.10.2024

Израиль нанес удар по зданию в центре Дамаска, есть погибшие

Израильские ВВС атаковали жилое здание в районе Маззе в центре Дамаска, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T20:34

2024-10-08T20:34

2024-10-08T21:54

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ДАМАСК, 8 окт — РИА Новости. Израильские ВВС атаковали жилое здание в районе Маззе в центре Дамаска, передает корреспондент РИА Новости.Как уточнили в сирийском Минобороны, удар был нанесен около 20:15 мск. В результате погибли семь человек, еще 11 пострадали. Среди них женщины и дети.Ранее во вторник местная Гостелерадиокомпания сообщала о работе системы ПВО.Израиль усилил атаки на Сирию после начавшейся в сентябре наступательной операции против "Хезболлы". Так, ЦАХАЛ бьет по объектам инфраструктуры на границе САР и Ливана, которые, как утверждается, использовались для поставок оружия шиитскому движению.Кроме того, израильские военные наносят удары по Дамаску. В результате авианалетов 1 и 2 октября погибли шесть человек. Как подчеркивал представитель Кремля Дмитрий Песков, Россия осуждает агрессию Израиля в отношении Сирии. По его словам, география боевых действий на Ближнем Востоке расширяется, это ведет к дальнейшей дестабилизации ситуации в регионе и нагнетанию напряженности.

https://ria.ru/20241006/ataka-1976657904.html

https://ria.ru/20240927/voyna-1974935156.html

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в мире, израиль, дамаск (город), обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, дмитрий песков, россия, сирия, хезболла