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Израиль нанес удар по зданию в центре Дамаска, есть погибшие - РИА Новости, 08.10.2024
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20:34 08.10.2024 (обновлено: 21:54 08.10.2024)
https://ria.ru/20241008/udar-1977059997.html
Израиль нанес удар по зданию в центре Дамаска, есть погибшие
Израиль нанес удар по зданию в центре Дамаска, есть погибшие - РИА Новости, 08.10.2024
Израиль нанес удар по зданию в центре Дамаска, есть погибшие
Израильские ВВС атаковали жилое здание в районе Маззе в центре Дамаска, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T20:34
2024-10-08T21:54
в мире
израиль
дамаск (город)
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
дмитрий песков
россия
сирия
хезболла
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ДАМАСК, 8 окт — РИА Новости. Израильские ВВС атаковали жилое здание в районе Маззе в центре Дамаска, передает корреспондент РИА Новости.Как уточнили в сирийском Минобороны, удар был нанесен около 20:15 мск. В результате погибли семь человек, еще 11 пострадали. Среди них женщины и дети.Ранее во вторник местная Гостелерадиокомпания сообщала о работе системы ПВО.Израиль усилил атаки на Сирию после начавшейся в сентябре наступательной операции против "Хезболлы". Так, ЦАХАЛ бьет по объектам инфраструктуры на границе САР и Ливана, которые, как утверждается, использовались для поставок оружия шиитскому движению.Кроме того, израильские военные наносят удары по Дамаску. В результате авианалетов 1 и 2 октября погибли шесть человек. Как подчеркивал представитель Кремля Дмитрий Песков, Россия осуждает агрессию Израиля в отношении Сирии. По его словам, география боевых действий на Ближнем Востоке расширяется, это ведет к дальнейшей дестабилизации ситуации в регионе и нагнетанию напряженности.
https://ria.ru/20241006/ataka-1976657904.html
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в мире, израиль, дамаск (город), обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, дмитрий песков, россия, сирия, хезболла
В мире, Израиль, Дамаск (город), Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Дмитрий Песков, Россия, Сирия, Хезболла
Израиль нанес удар по зданию в центре Дамаска, есть погибшие

ВВС Израиля ударили по жилому зданию в районе Маззе в Дамаске, есть погибшие

© СоцсетиИзраильские ВВС нанесли удар по зданию в центре Дамаска
Израильские ВВС нанесли удар по зданию в центре Дамаска - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
© Соцсети
Израильские ВВС нанесли удар по зданию в центре Дамаска
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ДАМАСК, 8 окт — РИА Новости. Израильские ВВС атаковали жилое здание в районе Маззе в центре Дамаска, передает корреспондент РИА Новости.
Как уточнили в сирийском Минобороны, удар был нанесен около 20:15 мск. В результате погибли семь человек, еще 11 пострадали. Среди них женщины и дети.
Сирия - РИА Новости, 1920, 06.10.2024
Минобороны Сирии заявило об атаке позиций армии израильскими ВВС
6 октября, 22:19
Ранее во вторник местная Гостелерадиокомпания сообщала о работе системы ПВО.
Израиль усилил атаки на Сирию после начавшейся в сентябре наступательной операции против "Хезболлы". Так, ЦАХАЛ бьет по объектам инфраструктуры на границе САР и Ливана, которые, как утверждается, использовались для поставок оружия шиитскому движению.
Кроме того, израильские военные наносят удары по Дамаску. В результате авианалетов 1 и 2 октября погибли шесть человек.
Как подчеркивал представитель Кремля Дмитрий Песков, Россия осуждает агрессию Израиля в отношении Сирии. По его словам, география боевых действий на Ближнем Востоке расширяется, это ведет к дальнейшей дестабилизации ситуации в регионе и нагнетанию напряженности.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
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В миреИзраильДамаск (город)Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024Дмитрий ПесковРоссияСирияХезболла
 
 
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