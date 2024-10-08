https://ria.ru/20241008/udar-1977059997.html
Израиль нанес удар по зданию в центре Дамаска, есть погибшие
Израиль нанес удар по зданию в центре Дамаска, есть погибшие - РИА Новости, 08.10.2024
Израиль нанес удар по зданию в центре Дамаска, есть погибшие
Израильские ВВС атаковали жилое здание в районе Маззе в центре Дамаска, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T20:34
2024-10-08T20:34
2024-10-08T21:54
в мире
израиль
дамаск (город)
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
дмитрий песков
россия
сирия
хезболла
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/08/1977062065_0:374:810:830_1920x0_80_0_0_4aa62de4bcc721eceb2b2a0cab4d3bcf.jpg
ДАМАСК, 8 окт — РИА Новости. Израильские ВВС атаковали жилое здание в районе Маззе в центре Дамаска, передает корреспондент РИА Новости.Как уточнили в сирийском Минобороны, удар был нанесен около 20:15 мск. В результате погибли семь человек, еще 11 пострадали. Среди них женщины и дети.Ранее во вторник местная Гостелерадиокомпания сообщала о работе системы ПВО.Израиль усилил атаки на Сирию после начавшейся в сентябре наступательной операции против "Хезболлы". Так, ЦАХАЛ бьет по объектам инфраструктуры на границе САР и Ливана, которые, как утверждается, использовались для поставок оружия шиитскому движению.Кроме того, израильские военные наносят удары по Дамаску. В результате авианалетов 1 и 2 октября погибли шесть человек. Как подчеркивал представитель Кремля Дмитрий Песков, Россия осуждает агрессию Израиля в отношении Сирии. По его словам, география боевых действий на Ближнем Востоке расширяется, это ведет к дальнейшей дестабилизации ситуации в регионе и нагнетанию напряженности.
https://ria.ru/20241006/ataka-1976657904.html
https://ria.ru/20240927/voyna-1974935156.html
израиль
дамаск (город)
россия
сирия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/08/1977062065_0:298:810:906_1920x0_80_0_0_76808d4c6aad7623068b55d715001f7e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, дамаск (город), обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, дмитрий песков, россия, сирия, хезболла
В мире, Израиль, Дамаск (город), Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Дмитрий Песков, Россия, Сирия, Хезболла
Израиль нанес удар по зданию в центре Дамаска, есть погибшие
ВВС Израиля ударили по жилому зданию в районе Маззе в Дамаске, есть погибшие