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ВСУ ударили по Херсонской области РСЗО HIMARS, пострадали дети
ВСУ ударили по Херсонской области РСЗО HIMARS, пострадали дети - РИА Новости, 08.10.2024
ВСУ ударили по Херсонской области РСЗО HIMARS, пострадали дети
Ракетный удар, в результате которого в селе Красное Скадовского района Херсонской области были ранены двое детей, был нанесен украинской армией с помощью РСЗО... РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T15:01
2024-10-08T15:01
2024-10-08T15:01
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ГЕНИЧЕСК, 8 окт - РИА Новости. Ракетный удар, в результате которого в селе Красное Скадовского района Херсонской области были ранены двое детей, был нанесен украинской армией с помощью РСЗО HIMARS американского производства, сообщили РИА Новости в пресс-службе губернатора Владимира Сальдо. "Судя по осколкам и характеру повреждений, это был HIMARS", - отметили в пресс-службе главы Херсонской области. Ранее губернатор Владимир Сальдо сообщил, что в селе Красное в Херсонской области двое детей пострадали от ракетного удара ВСУ, жизни детей вне опасности.
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В мире, Херсонская область , Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины
ВСУ ударили по Херсонской области РСЗО HIMARS, пострадали дети
Сальдо: в Херсонской области двое детей пострадали при ударе РСЗО HIMARS
ГЕНИЧЕСК, 8 окт - РИА Новости. Ракетный удар, в результате которого в селе Красное Скадовского района Херсонской области были ранены двое детей, был нанесен украинской армией с помощью РСЗО HIMARS американского производства, сообщили РИА Новости в пресс-службе губернатора Владимира Сальдо.
"Судя по осколкам и характеру повреждений, это был HIMARS", - отметили в пресс-службе главы Херсонской области.
Ранее губернатор Владимир Сальдо сообщил, что в селе Красное в Херсонской области двое детей пострадали от ракетного удара ВСУ, жизни детей вне опасности.