https://ria.ru/20241008/udar-1976987797.html

ВСУ ударили по Херсонской области РСЗО HIMARS, пострадали дети

ВСУ ударили по Херсонской области РСЗО HIMARS, пострадали дети - РИА Новости, 08.10.2024

ВСУ ударили по Херсонской области РСЗО HIMARS, пострадали дети

Ракетный удар, в результате которого в селе Красное Скадовского района Херсонской области были ранены двое детей, был нанесен украинской армией с помощью РСЗО... РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T15:01

2024-10-08T15:01

2024-10-08T15:01

в мире

херсонская область

владимир сальдо

вооруженные силы украины

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ГЕНИЧЕСК, 8 окт - РИА Новости. Ракетный удар, в результате которого в селе Красное Скадовского района Херсонской области были ранены двое детей, был нанесен украинской армией с помощью РСЗО HIMARS американского производства, сообщили РИА Новости в пресс-службе губернатора Владимира Сальдо. "Судя по осколкам и характеру повреждений, это был HIMARS", - отметили в пресс-службе главы Херсонской области. Ранее губернатор Владимир Сальдо сообщил, что в селе Красное в Херсонской области двое детей пострадали от ракетного удара ВСУ, жизни детей вне опасности.

https://ria.ru/20241007/gran-1976397694.html

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в мире, херсонская область , владимир сальдо, вооруженные силы украины