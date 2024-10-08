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ВСУ ударили по Херсонской области РСЗО HIMARS, пострадали дети - РИА Новости, 08.10.2024
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15:01 08.10.2024
https://ria.ru/20241008/udar-1976987797.html
ВСУ ударили по Херсонской области РСЗО HIMARS, пострадали дети
ВСУ ударили по Херсонской области РСЗО HIMARS, пострадали дети - РИА Новости, 08.10.2024
ВСУ ударили по Херсонской области РСЗО HIMARS, пострадали дети
Ракетный удар, в результате которого в селе Красное Скадовского района Херсонской области были ранены двое детей, был нанесен украинской армией с помощью РСЗО... РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T15:01
2024-10-08T15:01
в мире
херсонская область
владимир сальдо
вооруженные силы украины
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ГЕНИЧЕСК, 8 окт - РИА Новости. Ракетный удар, в результате которого в селе Красное Скадовского района Херсонской области были ранены двое детей, был нанесен украинской армией с помощью РСЗО HIMARS американского производства, сообщили РИА Новости в пресс-службе губернатора Владимира Сальдо. "Судя по осколкам и характеру повреждений, это был HIMARS", - отметили в пресс-службе главы Херсонской области. Ранее губернатор Владимир Сальдо сообщил, что в селе Красное в Херсонской области двое детей пострадали от ракетного удара ВСУ, жизни детей вне опасности.
https://ria.ru/20241007/gran-1976397694.html
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в мире, херсонская область , владимир сальдо, вооруженные силы украины
В мире, Херсонская область , Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины
ВСУ ударили по Херсонской области РСЗО HIMARS, пострадали дети

Сальдо: в Херсонской области двое детей пострадали при ударе РСЗО HIMARS

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда
Фрагмент разорвавшегося снаряда - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
Фрагмент разорвавшегося снаряда. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК, 8 окт - РИА Новости. Ракетный удар, в результате которого в селе Красное Скадовского района Херсонской области были ранены двое детей, был нанесен украинской армией с помощью РСЗО HIMARS американского производства, сообщили РИА Новости в пресс-службе губернатора Владимира Сальдо.
"Судя по осколкам и характеру повреждений, это был HIMARS", - отметили в пресс-службе главы Херсонской области.
Ранее губернатор Владимир Сальдо сообщил, что в селе Красное в Херсонской области двое детей пострадали от ракетного удара ВСУ, жизни детей вне опасности.
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В миреХерсонская областьВладимир СальдоВооруженные силы Украины
 
 
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