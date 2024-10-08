https://ria.ru/20241008/ubiystvo-1977074169.html

Источник раскрыл подробности о родителях убитых в Тольятти девочек

Источник раскрыл подробности о родителях убитых в Тольятти девочек - РИА Новости, 08.10.2024

Источник раскрыл подробности о родителях убитых в Тольятти девочек

Родители двух девочек, убитых в квартире в Тольятти в Самарской области, на момент совершения преступления находились на допросе в правоохранительных органах по РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T23:58

2024-10-08T23:58

2024-10-08T23:58

происшествия

тольятти

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САМАРА, 8 окт - РИА Новости. Родители двух девочек, убитых в квартире в Тольятти в Самарской области, на момент совершения преступления находились на допросе в правоохранительных органах по делу о незаконном проникновении в жилье, заявление ранее подавала сама женщина на своего сожителя, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. "Сожитель бил женщину, изменял ей. Она писала на него заявление о незаконном проникновении в жилье, но потом они помирились, стали снова жить вместе. На допрос (по делу - ред.) их все равно вызвали. С детьми осталась старшая 13-летняя дочь. Тела девочек нашла 10-летняя сестра", - рассказал собеседник агентства. Ранее в региональном СУСК России сообщили, что в одной из квартир дома в Тольятти были обнаружены тела девочек 2 и 5 лет с множественными ножевыми ранениями шеи и туловища. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по пунктам "а", "в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц, малолетнего). Как сообщили журналистам в региональной прокуратуре, надзорное ведомство проверит исполнение законодательства о защите прав несовершеннолетних, по результатам проверки будет дана оценка органам профилактики. Кроме того, прокуратура контролирует ход расследования уголовного дела. Источник в правоохранительных органах сообщал РИА Новости, что в убийстве подозревают 13-летнюю сестру девочек. Всего в семье воспитывалось пять детей: девочки 18, 13 и 10 лет от первого сожителя, двух и пяти лет - от второго, с которым жила женщина.

https://ria.ru/20240812/zaderzhanie-1965804151.html

тольятти

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происшествия, тольятти