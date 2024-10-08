https://ria.ru/20241008/turtsiya-1976877821.html

В Турции рассказали об угрозах от США за торговлю с Россией

В Турции рассказали об угрозах от США за торговлю с Россией - РИА Новости, 08.10.2024

В Турции рассказали об угрозах от США за торговлю с Россией

Турция вынуждена сокращать торговлю с Россией из-за угроз США отключить местные банки от системы SWIFT и платежей в долларах, заявил РИА Новости зампредседателя РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T07:49

2024-10-08T07:49

2024-10-08T07:49

в мире

россия

турция

сша

санкции в отношении россии

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АНКАРА, 8 окт – РИА Новости. Турция вынуждена сокращать торговлю с Россией из-за угроз США отключить местные банки от системы SWIFT и платежей в долларах, заявил РИА Новости зампредседателя турецкой партии Vatan ("Родина") Хакан Топкурулу. В августе США пригрозили Турции последствиями, если она не ограничит экспорт в Россию ряда американских товаров, писала газета Financial Times. Помощник американского министра торговли Мэттью Аксельрод заявил изданию, что Турция должна остановить "поток американских технологий в Россию". Тем временем дипломатический источник в турецкой столице заявил РИА Новости, что Турция не участвует в процессе обхода санкций западных стран против России. "Турция не может выступить против давления Вашингтона из-за угрозы США ввести эмбарго на международную торговлю с системой SWIFT и долларом", - заявил Топкурулу, подчеркнув, что Анкара ведет большую часть торговли именно в американской валюте. Как заявила в начале августа председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, платежная система SWIFT и доллар себя дискредитировали. Ранее она заявляла, что в БРИКС могут создать многостороннюю цифровую расчетно-платежную платформу "БРИКС Бридж" (BRICS Bridge), по ее словам, соответствующий доклад сейчас готовят Минфин и ЦБ РФ. Торговля и инвестиции в национальных валютах могут дать преодолеть сложности, связанные с санкционными ограничениями, как те, что ввели против России, заявил ранее спикер парламента Турции Нуман Куртулмуш. По его словам, миром правит группа стран, и против России санкции были введены в одностороннем порядке. Куртулмуш отметил, что мировая финансовая, банковская система находится в руках нескольких сильных игроков, в связи с чем система платежей, например, тех стран, которые хотят вести экономические отношения с Россией, попадает в очень сложное положение. "Турция начинает сокращать торговлю с Россией, за исключением продуктов питания и медикаментов", - заметил Топкурулу. Банковские операции Турции с Россией с середины сентября жесточайшим образом контролируются со стороны США, в письмах банкам доходит до угрожающего тона, сообщил ранее РИА Новости источник в одном из госбанков страны. В РФ неоднократно заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент России Владимир Путин заявлял, что США своими руками убивают доллар, что побуждает переходить на национальные валюты. "Родина" является партией левого толка, которая стоит на позициях первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка, имеет антизападную и антиамериканскую направленность. Партия считает себя правопреемницей Социалистической партии рабочих - крестьян, созданной в 1919 году. Она не представлена в турецком парламенте, но является влиятельной силой, особенно в регионах. В настоящее время в партии состоят более 50 тысяч человек.

https://ria.ru/20241007/novak-1976706209.html

https://ria.ru/20240930/turtsija-1975413430.html

https://ria.ru/20240924/turtsija-1974370860.html

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в мире, россия, турция, сша, санкции в отношении россии