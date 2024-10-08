Премьера трагикомической "Турандот" в "Школе драматического искусства"
Жанр своей знаменитой пьесы Карло Гоцци определил как "фьяба" – трагикомическая сказка для взрослых, которая противопоставлялась реалистичным произведениям его современников. Впервые она была поставлена в Венеции в 1762 году.
Жанр своей знаменитой пьесы Карло Гоцци определил как "фьяба" – трагикомическая сказка для взрослых, которая противопоставлялась реалистичным произведениям его современников. Впервые она была поставлена в Венеции в 1762 году.
Пьеса имела огромное литературное влияние, ее переводили знаменитые писатели, от Шиллера до Брехта, а на сцене воплощали режиссеры разных школ. В России легендарную "Турандот" поставил Евгений Вахтангов.
Пьеса имела огромное литературное влияние, ее переводили знаменитые писатели, от Шиллера до Брехта, а на сцене воплощали режиссеры разных школ. В России легендарную "Турандот" поставил Евгений Вахтангов.
Самым известным оперным воплощением пьесы стала знаменитая одноименная опера Джакомо Пуччини.
Самым известным оперным воплощением пьесы стала знаменитая одноименная опера Джакомо Пуччини.
Авторы постановки в "Школе драматического искусства" назвали свой спектакль "театральной игрой по мотивам пьесы Карло Гоцци". Премьера приурочена к юбилею заслуженной артистки РФ Людмилы Дребневой.
Авторы постановки в "Школе драматического искусства" назвали свой спектакль "театральной игрой по мотивам пьесы Карло Гоцци". Премьера приурочена к юбилею заслуженной артистки РФ Людмилы Дребневой.
Людмила Дребнева– ведущая актриса театра, которая служит в этой труппе со дня ее основания. Уникальность ее актерского дарования в свое время раскрыл основатель театра, легендарный режиссер Анатолий Васильев. Дребнева играла в его лучших постановках.
Людмила Дребнева– ведущая актриса театра, которая служит в этой труппе со дня ее основания. Уникальность ее актерского дарования в свое время раскрыл основатель театра, легендарный режиссер Анатолий Васильев. Дребнева играла в его лучших постановках.
Режиссер Глеб Черепанов поясняет: "Принцесса Турандот — это легенда, некий миф. Это персонаж, который не имеет и не должен иметь какие-то возрастные или иные характеристики. Это вечная женщина, которая воплощает в себе все, она не должна быть ограничена определениями".
Режиссер Глеб Черепанов поясняет: "Принцесса Турандот — это легенда, некий миф. Это персонаж, который не имеет и не должен иметь какие-то возрастные или иные характеристики. Это вечная женщина, которая воплощает в себе все, она не должна быть ограничена определениями".
По замыслу режиссера Турандот – это образ настоящей, истинной женщины. Именно поэтому для Черепанова было так важно, чтобы главную роль в спектакле сыграла Дребнева.
По замыслу режиссера Турандот – это образ настоящей, истинной женщины. Именно поэтому для Черепанова было так важно, чтобы главную роль в спектакле сыграла Дребнева.
Постановка наполнена веселой и озорной театральной игрой, музыкальной, пластичной, импровизационной по духу.
Постановка наполнена веселой и озорной театральной игрой, музыкальной, пластичной, импровизационной по духу.
В новой версии знаменитой пьесы время, пространство и возраст перестают главенствовать, подчиняясь театральности.
В новой версии знаменитой пьесы время, пространство и возраст перестают главенствовать, подчиняясь театральности.