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Премьера трагикомической "Турандот" в "Школе драматического искусства" - РИА Новости, 08.10.2024
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15:18 08.10.2024
https://ria.ru/20241008/turandotpremera-1976988708.html
Премьера трагикомической "Турандот" в "Школе драматического искусства"
Премьера трагикомической "Турандот" в "Школе драматического искусства" - РИА Новости, 08.10.2024
Премьера трагикомической "Турандот" в "Школе драматического искусства"
Знаменитый московский театр-лаборатория "Школа драматического искусства" представляет свою новую работу этого сезона – сказку Карло Гоцци "Турандот". Премьерные РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T15:18
2024-10-08T15:18
культпоход
школа драматического искусства
анатолий васильев
евгений вахтангов
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Знаменитый московский театр-лаборатория "Школа драматического искусства" представляет свою новую работу этого сезона – сказку Карло Гоцци "Турандот". Премьерные спектакли пройдут 8, 10, 26 и 27 октября. Яркие кадры с репетиций – в нашей фотоленте.
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РИА Новости
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4.7
96
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культпоход, фото, школа драматического искусства, анатолий васильев, евгений вахтангов
Культпоход, Школа драматического искусства, Анатолий Васильев, Евгений Вахтангов

Премьера трагикомической "Турандот" в "Школе драматического искусства"

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Знаменитый московский театр-лаборатория "Школа драматического искусства" представляет свою новую работу этого сезона – сказку Карло Гоцци "Турандот". Премьерные спектакли пройдут 8, 10, 26 и 27 октября. Яркие кадры с репетиций – в нашей фотоленте.
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанк

Жанр своей знаменитой пьесы Карло Гоцци определил как "фьяба" – трагикомическая сказка для взрослых, которая противопоставлялась реалистичным произведениям его современников. Впервые она была поставлена в Венеции в 1762 году.

Евгений Поляков (Калаф) в сцене из спектакля Турандот режиссера Глеба Черепанова по мотивам одноименной пьесы Карло Гоцци в театре Школа драматического искусства в Москве

Жанр своей знаменитой пьесы Карло Гоцци определил как "фьяба" – трагикомическая сказка для взрослых, которая противопоставлялась реалистичным произведениям его современников. Впервые она была поставлена в Венеции в 1762 году.

© РИА Новости / Алексей Никольский
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1 из 9
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанк

Пьеса имела огромное литературное влияние, ее переводили знаменитые писатели, от Шиллера до Брехта, а на сцене воплощали режиссеры разных школ. В России легендарную "Турандот" поставил Евгений Вахтангов.

Иван Петросян (Труффальдино) и Семен Боровиков (Барах) в сцене из спектакля Турандот режиссера Глеба Черепанова по мотивам одноименной пьесы Карло Гоцци в театре Школа драматического искусства в Москве

Пьеса имела огромное литературное влияние, ее переводили знаменитые писатели, от Шиллера до Брехта, а на сцене воплощали режиссеры разных школ. В России легендарную "Турандот" поставил Евгений Вахтангов.

© РИА Новости / Алексей Никольский
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© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанк

Самым известным оперным воплощением пьесы стала знаменитая одноименная опера Джакомо Пуччини.

Кирилл Федоров (Альтоум) и Евгений Поляков (Калаф) в сцене из спектакля Турандот режиссера Глеба Черепанова по мотивам одноименной пьесы Карло Гоцци в театре Школа драматического искусства в Москве

Самым известным оперным воплощением пьесы стала знаменитая одноименная опера Джакомо Пуччини.

© РИА Новости / Алексей Никольский
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© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанк

Авторы постановки в "Школе драматического искусства" назвали свой спектакль "театральной игрой по мотивам пьесы Карло Гоцци". Премьера приурочена к юбилею заслуженной артистки РФ Людмилы Дребневой.

Людмила Дребнева (Турандот) в сцене из спектакля Турандот режиссера Глеба Черепанова по мотивам одноименной пьесы Карло Гоцци в театре Школа драматического искусства в Москве

Авторы постановки в "Школе драматического искусства" назвали свой спектакль "театральной игрой по мотивам пьесы Карло Гоцци". Премьера приурочена к юбилею заслуженной артистки РФ Людмилы Дребневой.

© РИА Новости / Алексей Никольский
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© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанк

Людмила Дребнева– ведущая актриса театра, которая служит в этой труппе со дня ее основания. Уникальность ее актерского дарования в свое время раскрыл основатель театра, легендарный режиссер Анатолий Васильев. Дребнева играла в его лучших постановках.

Людмила Дребнева (Турандот) в сцене из спектакля Турандот режиссера Глеба Черепанова по мотивам одноименной пьесы Карло Гоцци в театре Школа драматического искусства в Москве

Людмила Дребнева– ведущая актриса театра, которая служит в этой труппе со дня ее основания. Уникальность ее актерского дарования в свое время раскрыл основатель театра, легендарный режиссер Анатолий Васильев. Дребнева играла в его лучших постановках.

© РИА Новости / Алексей Никольский
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5 из 9
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанк

Режиссер Глеб Черепанов поясняет: "Принцесса Турандот — это легенда, некий миф. Это персонаж, который не имеет и не должен иметь какие-то возрастные или иные характеристики. Это вечная женщина, которая воплощает в себе все, она не должна быть ограничена определениями".

Режиссер спектакля Турандот Глеб Черепанов после окончания показа в театре Школа драматического искусства в Москве

Режиссер Глеб Черепанов поясняет: "Принцесса Турандот — это легенда, некий миф. Это персонаж, который не имеет и не должен иметь какие-то возрастные или иные характеристики. Это вечная женщина, которая воплощает в себе все, она не должна быть ограничена определениями".

© РИА Новости / Алексей Никольский
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© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанк

По замыслу режиссера Турандот – это образ настоящей, истинной женщины. Именно поэтому для Черепанова было так важно, чтобы главную роль в спектакле сыграла Дребнева.

Людмила Дребнева (Турандот) и Евгений Поляков (Калаф) в сцене из спектакля Турандот режиссера Глеба Черепанова по мотивам одноименной пьесы Карло Гоцци в театре Школа драматического искусства в Москве

По замыслу режиссера Турандот – это образ настоящей, истинной женщины. Именно поэтому для Черепанова было так важно, чтобы главную роль в спектакле сыграла Дребнева.

© РИА Новости / Алексей Никольский
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7 из 9
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанк

Постановка наполнена веселой и озорной театральной игрой, музыкальной, пластичной, импровизационной по духу.

Сцена из спектакля Турандот режиссера Глеба Черепанова по мотивам одноименной пьесы Карло Гоцци в театре Школа драматического искусства в Москве

Постановка наполнена веселой и озорной театральной игрой, музыкальной, пластичной, импровизационной по духу.

© РИА Новости / Алексей Никольский
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8 из 9
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанк

В новой версии знаменитой пьесы время, пространство и возраст перестают главенствовать, подчиняясь театральности.

Артисты во время поклона после окончания спектакля Турандот режиссера Глеба Черепанова по мотивам одноименной пьесы Карло Гоцци в театре Школа драматического искусства в Москве

В новой версии знаменитой пьесы время, пространство и возраст перестают главенствовать, подчиняясь театральности.

© РИА Новости / Алексей Никольский
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КультпоходШкола драматического искусстваАнатолий ВасильевЕвгений Вахтангов
 
 
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