Премьера трагикомической "Турандот" в "Школе драматического искусства"

Режиссер Глеб Черепанов поясняет: "Принцесса Турандот — это легенда, некий миф. Это персонаж, который не имеет и не должен иметь какие-то возрастные или иные характеристики. Это вечная женщина, которая воплощает в себе все, она не должна быть ограничена определениями".