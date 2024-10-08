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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одесской области
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одесской области - РИА Новости, 08.10.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одесской области
Взрывы произошли в Ильичевске (украинское название - Черноморск) Одесской области на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал ТСН. РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T02:39
2024-10-08T02:39
2024-10-08T02:39
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Взрывы произошли в Ильичевске (украинское название - Черноморск) Одесской области на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал ТСН. "Черноморск (Одесчина) - взрывы", - сообщает телеканал. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, ильичевск, черноморск, вооруженные силы украины, одесская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Ильичевск, Черноморск, Вооруженные силы Украины, Одесская область
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одесской области
ТСН: в Ильичивске Одесской области слышны взрывы