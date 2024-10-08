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"Хезболла" запустила около 180 снарядов по Израилю, заявила ЦАХАЛ

"Хезболла" запустила около 180 снарядов по Израилю, заявила ЦАХАЛ - РИА Новости, 08.10.2024

"Хезболла" запустила около 180 снарядов по Израилю, заявила ЦАХАЛ

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что ливанское движение "Хезболлах" запустило по израильской территории около 180 снарядов во вторник. РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T23:40

2024-10-08T23:40

2024-10-08T23:40

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что ливанское движение "Хезболлах" запустило по израильской территории около 180 снарядов во вторник. "По состоянию на сегодняшний день (вторник) примерно 180 снарядов, выпущенных... организацией "Хезболлах", попали из Ливана на территорию Израиля", - написала армия в своём Telegram-канале. Днём во вторник армия сообщала, что за час был зафиксирован запуск более 100 снарядов, выпущенных с территории Ливана по северным районам Израиля, большая часть снарядов была сбита системами ПВО. Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибло уже более тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более 346 тысяч стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведёт наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории. Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.

https://ria.ru/20241001/izrail-1975709362.html

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обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, хамас, хезболла, израиль, ливан, в мире