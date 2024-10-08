Рейтинг@Mail.ru
"Хезболла" запустила около 180 снарядов по Израилю, заявила ЦАХАЛ - РИА Новости, 08.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:40 08.10.2024
https://ria.ru/20241008/tsakhal-1977073136.html
"Хезболла" запустила около 180 снарядов по Израилю, заявила ЦАХАЛ
"Хезболла" запустила около 180 снарядов по Израилю, заявила ЦАХАЛ - РИА Новости, 08.10.2024
"Хезболла" запустила около 180 снарядов по Израилю, заявила ЦАХАЛ
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что ливанское движение "Хезболлах" запустило по израильской территории около 180 снарядов во вторник. РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T23:40
2024-10-08T23:40
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
хамас
хезболла
израиль
ливан
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1a/1905467860_0:222:3072:1950_1920x0_80_0_0_34af1fa13bd940e53edb30215e1a0355.jpg
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что ливанское движение "Хезболлах" запустило по израильской территории около 180 снарядов во вторник. "По состоянию на сегодняшний день (вторник) примерно 180 снарядов, выпущенных... организацией "Хезболлах", попали из Ливана на территорию Израиля", - написала армия в своём Telegram-канале. Днём во вторник армия сообщала, что за час был зафиксирован запуск более 100 снарядов, выпущенных с территории Ливана по северным районам Израиля, большая часть снарядов была сбита системами ПВО. Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибло уже более тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более 346 тысяч стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведёт наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории. Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.
https://ria.ru/20241001/izrail-1975709362.html
https://ria.ru/20240927/voyna-1974935156.html
израиль
ливан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1a/1905467860_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9fd221a52fd0444e9ddec28e8309de89.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, хамас, хезболла, израиль, ливан, в мире
Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, ХАМАС, Хезболла, Израиль, Ливан, В мире
"Хезболла" запустила около 180 снарядов по Израилю, заявила ЦАХАЛ

ЦАХАЛ: "Хезболла" запустила около 180 снарядов по израильской территории

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкИзраиль
Израиль - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Израиль. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что ливанское движение "Хезболлах" запустило по израильской территории около 180 снарядов во вторник.
"По состоянию на сегодняшний день (вторник) примерно 180 снарядов, выпущенных... организацией "Хезболлах", попали из Ливана на территорию Израиля", - написала армия в своём Telegram-канале.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
Третья ливанская или третья мировая: Израиль поджигает Ближний Восток
1 октября, 13:52
Днём во вторник армия сообщала, что за час был зафиксирован запуск более 100 снарядов, выпущенных с территории Ливана по северным районам Израиля, большая часть снарядов была сбита системами ПВО.
Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибло уже более тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более 346 тысяч стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведёт наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.
Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
Второй фронт новой мировой войны открыт
27 сентября, 08:00
 
Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024ХАМАСХезболлаИзраильЛиванВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала