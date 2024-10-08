ЦАХАЛ заявила, что уничтожила пусковые установки "Хезболлы"
ЦАХАЛ: армия уничтожила объекты инфраструктуры и пусковые установки "Хезболлы"
Бейрут. Архивное фото
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) уничтожила несколько объектов шиитского движения "Хезболлах", в том числе пусковые установки, из которых было выпушено более 100 снарядов по северу Израиля, сообщила во вторник пресс-служба армии.
"Некоторое время назад ВВС Израиля уничтожили несколько пусковых установок "Хезболлах", из которых сегодня были выпущены снаряды в сторону Хайфы", - говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что ВВС Израиля нанесли удары по объектам "Хезболлах" в Ливане, включая пусковые установки и объекты инфраструктуры.
Кроме того, в понедельник был нанесен авиаудар по зданию школы в районе Тайр Харфа, где, по данным ЦАХАЛ, действовали бойцы "Хезболлах". Также израильские военные уничтожили склад с оружием и другие объекты шиитского движения в Ливане.
Ранее во вторник Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что зафиксировала более 100 запусков снарядов, выпущенных с территории Ливана по северным районам Израиля. Под массированный обстрел попал и крупный город на севере страны Хайфа. По данным службы скорой помощи Израиля (MDA) в результате обстрела пострадало семь человек, получив ранения разной степени тяжести.
Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибло уже более тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более 346 тысяч стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведёт наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.
Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.
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