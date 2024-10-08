Израильская армия зафиксировала 85 запусков снарядов из Ливана
ЦАХАЛ зафиксировала 85 запусков снарядов из Ливана
© AP Photo / Leo CorreaИзраильская система ПВО "Железный купол" перехватывает ракеты, выпущенные из Ливана
© AP Photo / Leo Correa
Израильская система ПВО "Железный купол" перехватывает ракеты, выпущенные из Ливана. Архивное фото
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала около 85 запусков снарядов, выпущенных из Ливана по северу Израиля, в том числе тревога прозвучала и в крупном северном городе Хайфа, сообщила во вторник пресс-служба армии.
"После сирены воздушной тревоги, прозвучавших в 12.11 и в 12.15 (время совпадает с мск - ред.) в районах Верхней Галилеи, Центральной Галилеи и Хайфского залива, было обнаружено около 85 снарядов, выпущенных из Ливана по территории Израиля", - говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что большая часть снарядов была перехвачена системами ПВО, остальные объекты упали на открытой местности.
Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибло уже более тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более 346 тысяч стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведёт наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.
Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС
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