https://ria.ru/20241008/tsakhal-1976966415.html

Израильская армия зафиксировала 85 запусков снарядов из Ливана

Израильская армия зафиксировала 85 запусков снарядов из Ливана - РИА Новости, 08.10.2024

Израильская армия зафиксировала 85 запусков снарядов из Ливана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала около 85 запусков снарядов, выпущенных из Ливана по северу Израиля, в том числе тревога прозвучала и в крупном... РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T13:32

2024-10-08T13:32

2024-10-08T13:32

в мире

ливан

израиль

хайфа

хезболла

хамас

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала около 85 запусков снарядов, выпущенных из Ливана по северу Израиля, в том числе тревога прозвучала и в крупном северном городе Хайфа, сообщила во вторник пресс-служба армии."После сирены воздушной тревоги, прозвучавших в 12.11 и в 12.15 (время совпадает с мск - ред.) в районах Верхней Галилеи, Центральной Галилеи и Хайфского залива, было обнаружено около 85 снарядов, выпущенных из Ливана по территории Израиля", - говорится в сообщении.В пресс-службе добавили, что большая часть снарядов была перехвачена системами ПВО, остальные объекты упали на открытой местности.Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибло уже более тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более 346 тысяч стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведёт наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС

https://ria.ru/20241001/izrail-1975809682.html

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в мире, ливан, израиль, хайфа, хезболла, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024