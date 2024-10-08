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Израильская армия зафиксировала запуски снарядов из Ливана - РИА Новости, 08.10.2024
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12:30 08.10.2024
https://ria.ru/20241008/tsakhal-1976945102.html
Израильская армия зафиксировала запуски снарядов из Ливана
Израильская армия зафиксировала запуски снарядов из Ливана - РИА Новости, 08.10.2024
Израильская армия зафиксировала запуски снарядов из Ливана
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала около 25 запусков снарядов, выпущенных из Ливана по северным территориям Израиля, часть снарядов была перехвачена... РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T12:30
2024-10-08T12:30
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала около 25 запусков снарядов, выпущенных из Ливана по северным территориям Израиля, часть снарядов была перехвачена системами ПВО, остальные упали на открытой местности, сообщила во вторник пресс-служба армии. "После сирен воздушной тревоги, прозвучавших в 11.09 и в 11.11 (время совпадает с мск – ред.) в районе Нижней Галилеи, было обнаружено около 25 снарядов, выпущенных из Ливана по территории Израиля", - говорится в сообщении. В пресс-службе добавили, что некоторые из снарядов были перехвачены системами ПВО, остальные упали на открытой местности. Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибло уже более тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более 346 тысяч стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведёт наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории. Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.
https://ria.ru/20241008/izrail-1976924004.html
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в мире, ливан, израиль, хезболла, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Ливан, Израиль, Хезболла, ХАМАС, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Израильская армия зафиксировала запуски снарядов из Ливана

ЦАХАЛ зафиксировала около 25 запусков выпущенных из Ливана снарядов

© AP Photo / Oded BaliltyСотрудник сил безопасности Израиля
Сотрудник сил безопасности Израиля - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
© AP Photo / Oded Balilty
Сотрудник сил безопасности Израиля. Архивное фото
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала около 25 запусков снарядов, выпущенных из Ливана по северным территориям Израиля, часть снарядов была перехвачена системами ПВО, остальные упали на открытой местности, сообщила во вторник пресс-служба армии.
"После сирен воздушной тревоги, прозвучавших в 11.09 и в 11.11 (время совпадает с мск – ред.) в районе Нижней Галилеи, было обнаружено около 25 снарядов, выпущенных из Ливана по территории Израиля", - говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что некоторые из снарядов были перехвачены системами ПВО, остальные упали на открытой местности.
Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибло уже более тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более 346 тысяч стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведёт наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.
Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.
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В миреЛиванИзраильХезболлаХАМАСОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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