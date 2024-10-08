https://ria.ru/20241008/tsakhal-1976945102.html

Израильская армия зафиксировала запуски снарядов из Ливана

Израильская армия зафиксировала запуски снарядов из Ливана - РИА Новости, 08.10.2024

Израильская армия зафиксировала запуски снарядов из Ливана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала около 25 запусков снарядов, выпущенных из Ливана по северным территориям Израиля, часть снарядов была перехвачена... РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T12:30

2024-10-08T12:30

2024-10-08T12:30

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала около 25 запусков снарядов, выпущенных из Ливана по северным территориям Израиля, часть снарядов была перехвачена системами ПВО, остальные упали на открытой местности, сообщила во вторник пресс-служба армии. "После сирен воздушной тревоги, прозвучавших в 11.09 и в 11.11 (время совпадает с мск – ред.) в районе Нижней Галилеи, было обнаружено около 25 снарядов, выпущенных из Ливана по территории Израиля", - говорится в сообщении. В пресс-службе добавили, что некоторые из снарядов были перехвачены системами ПВО, остальные упали на открытой местности. Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибло уже более тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более 346 тысяч стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведёт наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории. Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.

https://ria.ru/20241008/izrail-1976924004.html

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в мире, ливан, израиль, хезболла, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024