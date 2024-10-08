https://ria.ru/20241008/tsakhal-1976876092.html

ЦАХАЛ сообщила о погибшем в боях военном

ЦАХАЛ сообщила о погибшем в боях военном - РИА Новости, 08.10.2024

ЦАХАЛ сообщила о погибшем в боях военном

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об одном погибшем и двух пострадавших в ходе боев военнослужащих. РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T06:51

2024-10-08T06:51

2024-10-08T06:51

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об одном погибшем и двух пострадавших в ходе боев военнослужащих. "В ходе инцидента, при котором погиб старший сержант Ноам Исраэль Абду, солдат из 17-го батальона бригады Бисламах серьезно пострадал. В ходе другого инцидента солдат из 7012-го батальона 3-й бригады серьезно пострадал во время боя на юге Ливана. Солдат эвакуировали в больницу для лечения", - сообщает армия в своем Telegram-канале. Согласно заявлению на сайте армии, старший сержант погиб в ходе боя на севере сектора Газа. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября 2023 года превысило 41,9 тысячи, пострадали более 97,3 тысячи человек. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20241008/kharris-1976868521.html

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в мире, израиль, ливан, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа