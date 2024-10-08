https://ria.ru/20241008/tsakhal-1976876092.html
ЦАХАЛ сообщила о погибшем в боях военном
ЦАХАЛ сообщила о погибшем в боях военном - РИА Новости, 08.10.2024
ЦАХАЛ сообщила о погибшем в боях военном
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об одном погибшем и двух пострадавших в ходе боев военнослужащих. РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T06:51
2024-10-08T06:51
2024-10-08T06:51
в мире
израиль
ливан
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
сектор газа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1a/1918114487_192:104:1600:896_1920x0_80_0_0_a41c4ae62504b66d80f6780d331aea20.jpg
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об одном погибшем и двух пострадавших в ходе боев военнослужащих. "В ходе инцидента, при котором погиб старший сержант Ноам Исраэль Абду, солдат из 17-го батальона бригады Бисламах серьезно пострадал. В ходе другого инцидента солдат из 7012-го батальона 3-й бригады серьезно пострадал во время боя на юге Ливана. Солдат эвакуировали в больницу для лечения", - сообщает армия в своем Telegram-канале. Согласно заявлению на сайте армии, старший сержант погиб в ходе боя на севере сектора Газа. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября 2023 года превысило 41,9 тысячи, пострадали более 97,3 тысячи человек. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20241008/kharris-1976868521.html
https://ria.ru/20241007/konflikt-1915630213.html
израиль
ливан
сектор газа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1a/1918114487_315:103:1600:1067_1920x0_80_0_0_1230a6c934888ccb021e578554c1fd7e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, ливан, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа
В мире, Израиль, Ливан, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Сектор Газа
ЦАХАЛ сообщила о погибшем в боях военном
ЦАХАЛ сообщила об одном погибшем и двух пострадавших военных
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об одном погибшем и двух пострадавших в ходе боев военнослужащих.
"В ходе инцидента, при котором погиб старший сержант Ноам Исраэль Абду, солдат из 17-го батальона бригады Бисламах серьезно пострадал. В ходе другого инцидента солдат из 7012-го батальона 3-й бригады серьезно пострадал во время боя на юге Ливана. Солдат эвакуировали в больницу для лечения", - сообщает армия в своем Telegram-канале.
Согласно заявлению на сайте армии, старший сержант погиб в ходе боя на севере сектора Газа.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября 2023 года превысило 41,9 тысячи, пострадали более 97,3 тысячи человек.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.