https://ria.ru/20241008/trevoga-1977011837.html

В семи областях Украины объявили воздушную тревогу

В семи областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 08.10.2024

В семи областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушную тревогу объявили в Харьковской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях Украины, свидетельствуют... РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T16:29

2024-10-08T16:29

2024-10-08T16:29

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Воздушную тревогу объявили в Харьковской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. В 16.02 (совпадает с мск) воздушную тревогу объявили в Одесской и Полтавской областях, следом – в Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской. Ранее ее объявили в Сумской и Харьковской. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20240929/vyory-1975242173.html

одесская область

украина

полтавская область

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в мире, одесская область, украина, полтавская область, вооруженные силы рф