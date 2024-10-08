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"Нужен Трамп": в Верховной раде сделали неожиданное заявление о конфликте
"Нужен Трамп": в Верховной раде сделали неожиданное заявление о конфликте - РИА Новости, 08.10.2024
"Нужен Трамп": в Верховной раде сделали неожиданное заявление о конфликте
В случае победы на выборах в США Дональд Трамп откажется от помощи Украины в пользу Израиля, заявил депутат Верховной рады Евгений Шевченко в интервью... РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T22:57
2024-10-08T22:57
2024-10-08T22:57
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. В случае победы на выборах в США Дональд Трамп откажется от помощи Украины в пользу Израиля, заявил депутат Верховной рады Евгений Шевченко в интервью политологу Вадиму Карасеву.По мнению политика, Тель-Авиву нужен кандидат от республиканцев, так как он обеспечит его необходимой поддержкой США."Но где останется Украина? Трамп собирается защищать интересы Израиля в противостоянии с Ираном и остальным исламским шиитским миром. Но Украину он разменяет на это все", — считает Шевченко.Выборы главы государства в Штатах состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них представит вице-президент Харрис, Республиканскую — бывший американский лидер Трамп.
https://ria.ru/20241008/nato-1977058116.html
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в мире, сша, израиль, россия, украина, дональд трамп, верховная рада украины
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"Нужен Трамп": в Верховной раде сделали неожиданное заявление о конфликте
Депутат Рады Шевченко: Трамп разменяет Украину на Израиль