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"Нужен Трамп": в Верховной раде сделали неожиданное заявление о конфликте - РИА Новости, 08.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:57 08.10.2024
https://ria.ru/20241008/tramp-1977071604.html
"Нужен Трамп": в Верховной раде сделали неожиданное заявление о конфликте
"Нужен Трамп": в Верховной раде сделали неожиданное заявление о конфликте - РИА Новости, 08.10.2024
"Нужен Трамп": в Верховной раде сделали неожиданное заявление о конфликте
В случае победы на выборах в США Дональд Трамп откажется от помощи Украины в пользу Израиля, заявил депутат Верховной рады Евгений Шевченко в интервью... РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T22:57
2024-10-08T22:57
специальная военная операция на украине
в мире
сша
израиль
россия
украина
дональд трамп
верховная рада украины
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. В случае победы на выборах в США Дональд Трамп откажется от помощи Украины в пользу Израиля, заявил депутат Верховной рады Евгений Шевченко в интервью политологу Вадиму Карасеву.По мнению политика, Тель-Авиву нужен кандидат от республиканцев, так как он обеспечит его необходимой поддержкой США."Но где останется Украина? Трамп собирается защищать интересы Израиля в противостоянии с Ираном и остальным исламским шиитским миром. Но Украину он разменяет на это все", — считает Шевченко.Выборы главы государства в Штатах состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них представит вице-президент Харрис, Республиканскую — бывший американский лидер Трамп.
https://ria.ru/20241008/nato-1977058116.html
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в мире, сша, израиль, россия, украина, дональд трамп, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Израиль, Россия, Украина, Дональд Трамп, Верховная Рада Украины
"Нужен Трамп": в Верховной раде сделали неожиданное заявление о конфликте

Депутат Рады Шевченко: Трамп разменяет Украину на Израиль

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗаседание Верховной рады Украины
Заседание Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Заседание Верховной рады Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. В случае победы на выборах в США Дональд Трамп откажется от помощи Украины в пользу Израиля, заявил депутат Верховной рады Евгений Шевченко в интервью политологу Вадиму Карасеву.
По мнению политика, Тель-Авиву нужен кандидат от республиканцев, так как он обеспечит его необходимой поддержкой США.
Генсек НАТО Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
Генсек НАТО сделал неоднозначное заявление об Украине
Вчера, 19:57
"Но где останется Украина? Трамп собирается защищать интересы Израиля в противостоянии с Ираном и остальным исламским шиитским миром. Но Украину он разменяет на это все", — считает Шевченко.
Выборы главы государства в Штатах состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них представит вице-президент Харрис, Республиканскую — бывший американский лидер Трамп.
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Вчера, 17:47
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАИзраильРоссияУкраинаДональд ТрампВерховная Рада Украины
 
 
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