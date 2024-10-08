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Трамп оценил общий объем внешней помощи Украине - РИА Новости, 08.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
02:35 08.10.2024
https://ria.ru/20241008/tramp-1976867497.html
Трамп оценил общий объем внешней помощи Украине
Трамп оценил общий объем внешней помощи Украине - РИА Новости, 08.10.2024
Трамп оценил общий объем внешней помощи Украине
Бывший президент США и кандидат на пост главы государства от Республиканской партии Дональд Трамп оценил общий объем внешней помощи Украине почти в 300... РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T02:35
2024-10-08T02:35
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 8 окт - РИА Новости. Бывший президент США и кандидат на пост главы государства от Республиканской партии Дональд Трамп оценил общий объем внешней помощи Украине почти в 300 миллиардов долларов. "Мы достигли почти 300 миллиардов долларов для Украины", - сказал он в интервью телеканалу Fox News. При этом бывший американский лидер не уточнил, на чем основана его оценка и включает ли она только помощь со стороны США или речь идет о совокупном объеме поддержки Киева со стороны Запада. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен оценил совокупный объем помощи Штатов и их союзников Украине с начала российской специальной военной операции в 242 миллиарда долларов. По данным главы госдепа, Соединенные Штаты предоставили 94 миллиарда долларов помощи Украине, а европейские, азиатские и другие партнеры - 148 миллиардов долларов. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20241007/tramp--1976860265.html
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в мире, украина, сша, дональд трамп
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Дональд Трамп
Трамп оценил общий объем внешней помощи Украине

Трамп: внешняя помощь Киеву достигла почти 300 миллиардов долларов

© AP Photo / Evan VucciКандидат в президенты от Республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп
Кандидат в президенты от Республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Кандидат в президенты от Республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 8 окт - РИА Новости. Бывший президент США и кандидат на пост главы государства от Республиканской партии Дональд Трамп оценил общий объем внешней помощи Украине почти в 300 миллиардов долларов.
"Мы достигли почти 300 миллиардов долларов для Украины", - сказал он в интервью телеканалу Fox News.
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При этом бывший американский лидер не уточнил, на чем основана его оценка и включает ли она только помощь со стороны США или речь идет о совокупном объеме поддержки Киева со стороны Запада.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен оценил совокупный объем помощи Штатов и их союзников Украине с начала российской специальной военной операции в 242 миллиарда долларов. По данным главы госдепа, Соединенные Штаты предоставили 94 миллиарда долларов помощи Украине, а европейские, азиатские и другие партнеры - 148 миллиардов долларов.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАДональд Трамп
 
 
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