Рейтинг@Mail.ru
Руденя в Торопце проверил восстановление учреждений после атаки БПЛА - РИА Новости, 08.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Тверская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тверская область
 
17:18 08.10.2024
https://ria.ru/20241008/toropets--1977025293.html
Руденя в Торопце проверил восстановление учреждений после атаки БПЛА
Руденя в Торопце проверил восстановление учреждений после атаки БПЛА - РИА Новости, 08.10.2024
Руденя в Торопце проверил восстановление учреждений после атаки БПЛА
Губернатор Тверской области Игорь Руденя в Торопце проинспектировал ход восстановительных работ в учреждениях образования после атаки на город БПЛА, сообщает... РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T17:18
2024-10-08T17:18
тверская область
торопец
игорь руденя
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/08/1977022064_0:99:1280:819_1920x0_80_0_0_e05f9fd1ad092816a6fa3222d97715b9.jpg
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя в Торопце проинспектировал ход восстановительных работ в учреждениях образования после атаки на город БПЛА, сообщает пресс-служба регионального правительства. Глава региона посетил детский сад "Жемчужинка", воспитанниками которого являются свыше 160 детей. В части помещений предусмотрены внутренние отделочные работы и установка окон, подлежащих замене. Руденя указал на необходимость полной готовности объекта в кратчайшие сроки. При этом, как подчеркнул губернатор, график ремонтных работ должен быть выстроен таким образом, чтобы не был нарушен образовательный процесс. В школе №2 города Торопца, где также побывал губернатор, выполнен ремонт кровли, ведется замена окон. Губернатор дал ряд поручений по срокам проведения работ и благоустройству территории. Основное звено школы сейчас учится в школе №3, а начальные классы временно переведены в Торопецкую гимназию имени Патриарха Тихона, где учебный процесс осуществляется в полном объеме. В этом учреждении завершены ремонтные работы, в том числе по замене окон и потолочного покрытия. Также будет заменена входная металлическая дверь. По поручению Рудени прорабатывается вопрос по подключению Торопецкой гимназии имени Патриарха Тихона к центральному отоплению. Также губернатор проинспектировал ход модернизации здания Торопецкой центральной библиотеки. Там в рамках реализации президентского национального проекта "Культура" будет открыта модельная библиотека. Это современное библиотечное пространство с интерактивным оборудованием, компьютерной и мультимедийной техникой, комфортной мебелью, обновленным книжным фондов. С вопросом о появлении в Торопце такой площадки к главе региона в ходе личного приема граждан в декабре прошлого года обращалась учитель русского языка и литературы Торопецкой средней школы №2 Надежда Цветкова.
https://ria.ru/20241003/pilomaterialy-1976262309.html
https://ria.ru/20240927/zhkkh-1975072676.html
торопец
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/08/1977022064_74:0:1166:819_1920x0_80_0_0_a3c22ae7599c70810c5cc53c1373d6ed.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
торопец, игорь руденя
Тверская область, Торопец, Игорь Руденя

Руденя в Торопце проверил восстановление учреждений после атаки БПЛА

© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиГубернатор Тверской области Игорь Руденя в Торопце проверил восстановление учреждений после атаки БПЛА
Губернатор Тверской области Игорь Руденя в Торопце проверил восстановление учреждений после атаки БПЛА - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя в Торопце проинспектировал ход восстановительных работ в учреждениях образования после атаки на город БПЛА, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Глава региона посетил детский сад "Жемчужинка", воспитанниками которого являются свыше 160 детей. В части помещений предусмотрены внутренние отделочные работы и установка окон, подлежащих замене.
Тверская область направила в зону СВО новую партию пиломатериалов - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
Тверская область направила в зону СВО новую партию пиломатериалов
3 октября, 21:16
Руденя указал на необходимость полной готовности объекта в кратчайшие сроки. При этом, как подчеркнул губернатор, график ремонтных работ должен быть выстроен таким образом, чтобы не был нарушен образовательный процесс.
В школе №2 города Торопца, где также побывал губернатор, выполнен ремонт кровли, ведется замена окон. Губернатор дал ряд поручений по срокам проведения работ и благоустройству территории. Основное звено школы сейчас учится в школе №3, а начальные классы временно переведены в Торопецкую гимназию имени Патриарха Тихона, где учебный процесс осуществляется в полном объеме.
В этом учреждении завершены ремонтные работы, в том числе по замене окон и потолочного покрытия. Также будет заменена входная металлическая дверь. По поручению Рудени прорабатывается вопрос по подключению Торопецкой гимназии имени Патриарха Тихона к центральному отоплению.
Также губернатор проинспектировал ход модернизации здания Торопецкой центральной библиотеки. Там в рамках реализации президентского национального проекта "Культура" будет открыта модельная библиотека. Это современное библиотечное пространство с интерактивным оборудованием, компьютерной и мультимедийной техникой, комфортной мебелью, обновленным книжным фондов.
С вопросом о появлении в Торопце такой площадки к главе региона в ходе личного приема граждан в декабре прошлого года обращалась учитель русского языка и литературы Торопецкой средней школы №2 Надежда Цветкова.
Губернатор Тверской области Игорь Руденя - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
Руденя обозначил задачи по завершению подготовки объектов ЖКХ к зиме
27 сентября, 14:48
 
Тверская областьТоропецИгорь Руденя
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала