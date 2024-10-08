https://ria.ru/20241008/toropets--1977025293.html

Руденя в Торопце проверил восстановление учреждений после атаки БПЛА

Руденя в Торопце проверил восстановление учреждений после атаки БПЛА - РИА Новости, 08.10.2024

Руденя в Торопце проверил восстановление учреждений после атаки БПЛА

Губернатор Тверской области Игорь Руденя в Торопце проинспектировал ход восстановительных работ в учреждениях образования после атаки на город БПЛА, сообщает... РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T17:18

2024-10-08T17:18

2024-10-08T17:18

тверская область

торопец

игорь руденя

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя в Торопце проинспектировал ход восстановительных работ в учреждениях образования после атаки на город БПЛА, сообщает пресс-служба регионального правительства. Глава региона посетил детский сад "Жемчужинка", воспитанниками которого являются свыше 160 детей. В части помещений предусмотрены внутренние отделочные работы и установка окон, подлежащих замене. Руденя указал на необходимость полной готовности объекта в кратчайшие сроки. При этом, как подчеркнул губернатор, график ремонтных работ должен быть выстроен таким образом, чтобы не был нарушен образовательный процесс. В школе №2 города Торопца, где также побывал губернатор, выполнен ремонт кровли, ведется замена окон. Губернатор дал ряд поручений по срокам проведения работ и благоустройству территории. Основное звено школы сейчас учится в школе №3, а начальные классы временно переведены в Торопецкую гимназию имени Патриарха Тихона, где учебный процесс осуществляется в полном объеме. В этом учреждении завершены ремонтные работы, в том числе по замене окон и потолочного покрытия. Также будет заменена входная металлическая дверь. По поручению Рудени прорабатывается вопрос по подключению Торопецкой гимназии имени Патриарха Тихона к центральному отоплению. Также губернатор проинспектировал ход модернизации здания Торопецкой центральной библиотеки. Там в рамках реализации президентского национального проекта "Культура" будет открыта модельная библиотека. Это современное библиотечное пространство с интерактивным оборудованием, компьютерной и мультимедийной техникой, комфортной мебелью, обновленным книжным фондов. С вопросом о появлении в Торопце такой площадки к главе региона в ходе личного приема граждан в декабре прошлого года обращалась учитель русского языка и литературы Торопецкой средней школы №2 Надежда Цветкова.

https://ria.ru/20241003/pilomaterialy-1976262309.html

https://ria.ru/20240927/zhkkh-1975072676.html

торопец

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

торопец, игорь руденя