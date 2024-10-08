https://ria.ru/20241008/telegram-1977005256.html

Власти Полтавской области намерены запретить Telegram

Власти Полтавской области намерены запретить Telegram - РИА Новости, 08.10.2024

Власти Полтавской области намерены запретить Telegram

Власти Полтавской области на западе Украины намерены запретить работу мессенджера Telegram в регионе, сообщило украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T15:59

2024-10-08T15:59

2024-10-08T15:59

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Власти Полтавской области на западе Украины намерены запретить работу мессенджера Telegram в регионе, сообщило украинское издание "Страна.ua". "В Полтавской области могут запретить Telegram. Регламентная комиссия облсовета единогласно рекомендовала запретить популярный мессенджер в области, поскольку депутаты считают, что данные пользователей могут попасть властям РФ", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Отмечается, что вопрос о запрете мессенджера будет рассмотрен на сессии областного совета. Методы ограничения работы Telegram в отдельно взятом регионе Украины не называются. Как отмечает телеканал "Эспрессо", один из депутатов на сессии возмутился, что ему пришлось регистрироваться через Telegram, чтобы попасть на государственный аграрный реестр. Ранее сотрудникам аппарата Верховной рады запретили использовать Telegram на служебных компьютерах, а также служебную коммуникацию в мессенджере. Совет нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины 20 сентября сообщил, что работникам украинских органов власти и военнослужащим ВСУ запретили использовать мессенджер Telegram на служебных устройствах. Депутат Верховной рады Николай Княжицкий в конце августа заявил, что парламент до конца сентября разработает законопроект о регулировании работы мессенджера Telegram на Украине. Глава нацсовета Украины по телевидению и радиовещанию Ольга Герасимьюк 30 апреля предложила запретить чиновникам и госорганам использовать Telegram в качестве средства информирования граждан. Ранее представитель главного управления разведки минобороны Украины Андрей Юсов назвал Telegram угрозой для безопасности страны.

https://ria.ru/20240909/telegram-1971596594.html

https://ria.ru/20240920/ukraina-1973854377.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, технологии, украина, полтавская область, николай княжицкий, telegram, верховная рада украины