https://ria.ru/20241008/tela-1977069038.html

В Тольятти тела двух девочек нашли в квартире с ножевыми ранениями

В Тольятти тела двух девочек нашли в квартире с ножевыми ранениями - РИА Новости, 08.10.2024

В Тольятти тела двух девочек нашли в квартире с ножевыми ранениями

В одной из квартир в Тольятти обнаружили тела девочек двух и пяти лет с ножевыми ранениям, сообщило управление СК России по Самарской области. РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T22:22

2024-10-08T22:22

2024-10-08T23:21

происшествия

тольятти

россия

самарская область

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САМАРА, 8 окт — РИА Новости. В одной из квартир в Тольятти обнаружили тела девочек двух и пяти лет с ножевыми ранениям, сообщило управление СК России по Самарской области."Сегодня в одной из квартир многоквартирного дома, расположенного в Комсомольском районе города Тольятти, обнаружены тела двух малолетних девочек с признаками насильственной смерти — множественными ножевыми ранениями шеи и туловища", — говорится в сообщении ведомства.Возбуждено уголовное дело по статье за убийство двух лиц, малолетних.В пресс-службе комитета уточнили РИА Новости, что следователи и криминалисты проводят осмотр места происшествия, а также устанавливают, кто может быть причастным к совершению преступления. Назначены первоначальные судебные экспертизы.По данным источника агентства в правоохранительных органах, в убийстве подозревают 13-летнюю сводную сестру девочек.

https://ria.ru/20241008/ubiystvo-1977069942.html

тольятти

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происшествия, тольятти, россия, самарская область