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В Тольятти тела двух девочек нашли в квартире с ножевыми ранениями - РИА Новости, 08.10.2024
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22:22 08.10.2024 (обновлено: 23:21 08.10.2024)
https://ria.ru/20241008/tela-1977069038.html
В Тольятти тела двух девочек нашли в квартире с ножевыми ранениями
В Тольятти тела двух девочек нашли в квартире с ножевыми ранениями - РИА Новости, 08.10.2024
В Тольятти тела двух девочек нашли в квартире с ножевыми ранениями
В одной из квартир в Тольятти обнаружили тела девочек двух и пяти лет с ножевыми ранениям, сообщило управление СК России по Самарской области. РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T22:22
2024-10-08T23:21
происшествия
тольятти
россия
самарская область
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САМАРА, 8 окт — РИА Новости. В одной из квартир в Тольятти обнаружили тела девочек двух и пяти лет с ножевыми ранениям, сообщило управление СК России по Самарской области."Сегодня в одной из квартир многоквартирного дома, расположенного в Комсомольском районе города Тольятти, обнаружены тела двух малолетних девочек с признаками насильственной смерти — множественными ножевыми ранениями шеи и туловища", — говорится в сообщении ведомства.Возбуждено уголовное дело по статье за убийство двух лиц, малолетних.В пресс-службе комитета уточнили РИА Новости, что следователи и криминалисты проводят осмотр места происшествия, а также устанавливают, кто может быть причастным к совершению преступления. Назначены первоначальные судебные экспертизы.По данным источника агентства в правоохранительных органах, в убийстве подозревают 13-летнюю сводную сестру девочек.
https://ria.ru/20241008/ubiystvo-1977069942.html
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происшествия, тольятти, россия, самарская область
Происшествия, Тольятти, Россия, Самарская область
В Тольятти тела двух девочек нашли в квартире с ножевыми ранениями

СК: в Тольятти тела девочек 2 и 5 лет нашли в квартире с ножевыми ранениями

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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САМАРА, 8 окт — РИА Новости. В одной из квартир в Тольятти обнаружили тела девочек двух и пяти лет с ножевыми ранениям, сообщило управление СК России по Самарской области.
«
"Сегодня в одной из квартир многоквартирного дома, расположенного в Комсомольском районе города Тольятти, обнаружены тела двух малолетних девочек с признаками насильственной смерти — множественными ножевыми ранениями шеи и туловища", — говорится в сообщении ведомства.
Возбуждено уголовное дело по статье за убийство двух лиц, малолетних.
В пресс-службе комитета уточнили РИА Новости, что следователи и криминалисты проводят осмотр места происшествия, а также устанавливают, кто может быть причастным к совершению преступления. Назначены первоначальные судебные экспертизы.
По данным источника агентства в правоохранительных органах, в убийстве подозревают 13-летнюю сводную сестру девочек.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
Источник раскрыл подробности убийства двух маленьких девочек в Тольятти
Вчера, 22:28
 
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