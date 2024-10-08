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В Тольятти тела двух девочек нашли в квартире с ножевыми ранениями
В Тольятти тела двух девочек нашли в квартире с ножевыми ранениями - РИА Новости, 08.10.2024
В Тольятти тела двух девочек нашли в квартире с ножевыми ранениями
В одной из квартир в Тольятти обнаружили тела девочек двух и пяти лет с ножевыми ранениям, сообщило управление СК России по Самарской области. РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T22:22
2024-10-08T22:22
2024-10-08T23:21
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САМАРА, 8 окт — РИА Новости. В одной из квартир в Тольятти обнаружили тела девочек двух и пяти лет с ножевыми ранениям, сообщило управление СК России по Самарской области."Сегодня в одной из квартир многоквартирного дома, расположенного в Комсомольском районе города Тольятти, обнаружены тела двух малолетних девочек с признаками насильственной смерти — множественными ножевыми ранениями шеи и туловища", — говорится в сообщении ведомства.Возбуждено уголовное дело по статье за убийство двух лиц, малолетних.В пресс-службе комитета уточнили РИА Новости, что следователи и криминалисты проводят осмотр места происшествия, а также устанавливают, кто может быть причастным к совершению преступления. Назначены первоначальные судебные экспертизы.По данным источника агентства в правоохранительных органах, в убийстве подозревают 13-летнюю сводную сестру девочек.
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происшествия, тольятти, россия, самарская область
Происшествия, Тольятти, Россия, Самарская область
В Тольятти тела двух девочек нашли в квартире с ножевыми ранениями
СК: в Тольятти тела девочек 2 и 5 лет нашли в квартире с ножевыми ранениями
САМАРА, 8 окт — РИА Новости. В одной из квартир в Тольятти обнаружили тела девочек двух и пяти лет с ножевыми ранениям, сообщило управление СК России по Самарской области.
«
"Сегодня в одной из квартир многоквартирного дома, расположенного в Комсомольском районе города Тольятти, обнаружены тела двух малолетних девочек с признаками насильственной смерти — множественными ножевыми ранениями шеи и туловища", — говорится в сообщении ведомства.
Возбуждено уголовное дело по статье за убийство двух лиц, малолетних.
В пресс-службе комитета уточнили РИА Новости, что следователи и криминалисты проводят осмотр места происшествия, а также устанавливают, кто может быть причастным к совершению преступления. Назначены первоначальные судебные экспертизы.
По данным источника агентства в правоохранительных органах, в убийстве подозревают 13-летнюю сводную сестру девочек.