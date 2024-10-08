https://ria.ru/20241008/svo-1976995060.html

"Иноходец" уничтожил артиллерийскую установку Caesar ВСУ в Сумской области

"Иноходец" уничтожил артиллерийскую установку Caesar ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 08.10.2024

"Иноходец" уничтожил артиллерийскую установку Caesar ВСУ в Сумской области

Военнослужащие группировки войск "Север" в Сумской области выявили и уничтожили с помощью ударного БПЛА "Иноходец" огневую позицию самоходной артиллерийской... РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T15:19

2024-10-08T15:19

2024-10-08T15:22

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Военнослужащие группировки войск "Север" в Сумской области выявили и уничтожили с помощью ударного БПЛА "Иноходец" огневую позицию самоходной артиллерийской установки Caesar ВСУ в лесополосе, сообщило Минобороны РФ. "Военнослужащие группировки войск "Север" в ходе разведывательных мероприятий с помощью БПЛА в Сумской области выявили и уничтожили с использованием беспилотного ударного комплекса "Иноходец" огневую позицию самоходной артиллерийской установки "Цезарь" ВСУ в районе лесополосы", - говорится в сообщении. В результате нанесенного расчетом "Иноходца" прямого ракетного удара 155-мм САУ Caesar французского производства вместе с боекомплектом была уничтожена. Объективный контроль уничтожения САУ осуществлялся средствами воздушной разведки в режиме реального времени, добавили в ведомстве.

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сумская область, вооруженные силы украины, россия