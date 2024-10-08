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"Иноходец" уничтожил артиллерийскую установку Caesar ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 08.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:19 08.10.2024 (обновлено: 15:22 08.10.2024)
https://ria.ru/20241008/svo-1976995060.html
"Иноходец" уничтожил артиллерийскую установку Caesar ВСУ в Сумской области
"Иноходец" уничтожил артиллерийскую установку Caesar ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 08.10.2024
"Иноходец" уничтожил артиллерийскую установку Caesar ВСУ в Сумской области
Военнослужащие группировки войск "Север" в Сумской области выявили и уничтожили с помощью ударного БПЛА "Иноходец" огневую позицию самоходной артиллерийской... РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T15:19
2024-10-08T15:22
специальная военная операция на украине
сумская область
вооруженные силы украины
россия
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Военнослужащие группировки войск "Север" в Сумской области выявили и уничтожили с помощью ударного БПЛА "Иноходец" огневую позицию самоходной артиллерийской установки Caesar ВСУ в лесополосе, сообщило Минобороны РФ. "Военнослужащие группировки войск "Север" в ходе разведывательных мероприятий с помощью БПЛА в Сумской области выявили и уничтожили с использованием беспилотного ударного комплекса "Иноходец" огневую позицию самоходной артиллерийской установки "Цезарь" ВСУ в районе лесополосы", - говорится в сообщении. В результате нанесенного расчетом "Иноходца" прямого ракетного удара 155-мм САУ Caesar французского производства вместе с боекомплектом была уничтожена. Объективный контроль уничтожения САУ осуществлялся средствами воздушной разведки в режиме реального времени, добавили в ведомстве.
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сумская область, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Вооруженные силы Украины, Россия
"Иноходец" уничтожил артиллерийскую установку Caesar ВСУ в Сумской области

Минобороны: БПЛА "Иноходец" уничтожил украинскую САУ Caesar в Сумской области

© AP Photo / LibkosУкраинские военные рядом с самоходной гаубицей CAESAR
Украинские военные рядом с самоходной гаубицей CAESAR - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
© AP Photo / Libkos
Украинские военные рядом с самоходной гаубицей CAESAR. Архивное фото
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Военнослужащие группировки войск "Север" в Сумской области выявили и уничтожили с помощью ударного БПЛА "Иноходец" огневую позицию самоходной артиллерийской установки Caesar ВСУ в лесополосе, сообщило Минобороны РФ.
"Военнослужащие группировки войск "Север" в ходе разведывательных мероприятий с помощью БПЛА в Сумской области выявили и уничтожили с использованием беспилотного ударного комплекса "Иноходец" огневую позицию самоходной артиллерийской установки "Цезарь" ВСУ в районе лесополосы", - говорится в сообщении.
В результате нанесенного расчетом "Иноходца" прямого ракетного удара 155-мм САУ Caesar французского производства вместе с боекомплектом была уничтожена. Объективный контроль уничтожения САУ осуществлялся средствами воздушной разведки в режиме реального времени, добавили в ведомстве.
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Специальная военная операция на УкраинеСумская областьВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
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