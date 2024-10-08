https://ria.ru/20241008/svo-1976938946.html

Бойцы "Востока" улучшили тактическое положение

Бойцы "Востока" улучшили тактическое положение - РИА Новости, 08.10.2024

Бойцы "Востока" улучшили тактическое положение

Бойцы "Востока" улучшили тактическое положение, ВСУ потеряли до 115 человек в зоне действий группировки за сутки, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T12:11

2024-10-08T12:11

2024-10-08T12:50

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Бойцы "Востока" улучшили тактическое положение, ВСУ потеряли до 115 человек в зоне действий группировки за сутки, сообщило Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" улучшили тактическое положение, освободили населенный пункт Золотая Нива Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение формированиям 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ и 117-й, 128-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Доброволье, Великая Новоселка, Новополь и Зеленое Поле Донецкой Народной Республики. Отразили контратаку штурмовой группы 72-й механизированной бригады ВСУ", - говорится в сообщении.Потери противника составили до 115 военнослужащих, боевая машина пехоты, бронетранспортер М113 производства США, семь автомобилей, 155-мм самоходная артиллерийская установка Caesar производства Франции, уточнили в ведомстве.

https://ria.ru/20241008/spetsoperatsiya-1976942218.html

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безопасность, вооруженные силы украины, россия, в мире, сша, франция