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Бойцы "Востока" улучшили тактическое положение
Бойцы "Востока" улучшили тактическое положение - РИА Новости, 08.10.2024
Бойцы "Востока" улучшили тактическое положение
Бойцы "Востока" улучшили тактическое положение, ВСУ потеряли до 115 человек в зоне действий группировки за сутки, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T12:11
2024-10-08T12:11
2024-10-08T12:50
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Бойцы "Востока" улучшили тактическое положение, ВСУ потеряли до 115 человек в зоне действий группировки за сутки, сообщило Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" улучшили тактическое положение, освободили населенный пункт Золотая Нива Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение формированиям 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ и 117-й, 128-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Доброволье, Великая Новоселка, Новополь и Зеленое Поле Донецкой Народной Республики. Отразили контратаку штурмовой группы 72-й механизированной бригады ВСУ", - говорится в сообщении.Потери противника составили до 115 военнослужащих, боевая машина пехоты, бронетранспортер М113 производства США, семь автомобилей, 155-мм самоходная артиллерийская установка Caesar производства Франции, уточнили в ведомстве.
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безопасность, вооруженные силы украины, россия, в мире, сша, франция
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Россия, В мире, США, Франция
Бойцы "Востока" улучшили тактическое положение
ВСУ потеряли до 115 человек в зоне ответственности "Востока" за сутки