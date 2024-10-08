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Бойцы "Востока" улучшили тактическое положение - РИА Новости, 08.10.2024
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12:11 08.10.2024 (обновлено: 12:50 08.10.2024)
https://ria.ru/20241008/svo-1976938946.html
Бойцы "Востока" улучшили тактическое положение
Бойцы "Востока" улучшили тактическое положение - РИА Новости, 08.10.2024
Бойцы "Востока" улучшили тактическое положение
Бойцы "Востока" улучшили тактическое положение, ВСУ потеряли до 115 человек в зоне действий группировки за сутки, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T12:11
2024-10-08T12:50
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Бойцы "Востока" улучшили тактическое положение, ВСУ потеряли до 115 человек в зоне действий группировки за сутки, сообщило Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" улучшили тактическое положение, освободили населенный пункт Золотая Нива Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение формированиям 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ и 117-й, 128-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Доброволье, Великая Новоселка, Новополь и Зеленое Поле Донецкой Народной Республики. Отразили контратаку штурмовой группы 72-й механизированной бригады ВСУ", - говорится в сообщении.Потери противника составили до 115 военнослужащих, боевая машина пехоты, бронетранспортер М113 производства США, семь автомобилей, 155-мм самоходная артиллерийская установка Caesar производства Франции, уточнили в ведомстве.
https://ria.ru/20241008/spetsoperatsiya-1976942218.html
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безопасность, вооруженные силы украины, россия, в мире, сша, франция
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Россия, В мире, США, Франция
Бойцы "Востока" улучшили тактическое положение

ВСУ потеряли до 115 человек в зоне ответственности "Востока" за сутки

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗона СВО
Зона СВО - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Бойцы "Востока" улучшили тактическое положение, ВСУ потеряли до 115 человек в зоне действий группировки за сутки, сообщило Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Восток" улучшили тактическое положение, освободили населенный пункт Золотая Нива Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение формированиям 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ и 117-й, 128-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Доброволье, Великая Новоселка, Новополь и Зеленое Поле Донецкой Народной Республики. Отразили контратаку штурмовой группы 72-й механизированной бригады ВСУ", - говорится в сообщении.
Потери противника составили до 115 военнослужащих, боевая машина пехоты, бронетранспортер М113 производства США, семь автомобилей, 155-мм самоходная артиллерийская установка Caesar производства Франции, уточнили в ведомстве.
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