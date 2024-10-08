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ВСУ за сутки потеряли до 855 военных в зоне "Южной" группировки - РИА Новости, 08.10.2024
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12:08 08.10.2024 (обновлено: 12:15 08.10.2024)
https://ria.ru/20241008/svo-1976938232.html
ВСУ за сутки потеряли до 855 военных в зоне "Южной" группировки
ВСУ за сутки потеряли до 855 военных в зоне "Южной" группировки - РИА Новости, 08.10.2024
ВСУ за сутки потеряли до 855 военных в зоне "Южной" группировки
Подразделения "Южной" группировки российских войск за сутки отразили четыре контратаки ВСУ, противник потерял до 855 военнослужащих и немецкую самоходку... РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T12:08
2024-10-08T12:15
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки российских войск за сутки отразили четыре контратаки ВСУ, противник потерял до 855 военнослужащих и немецкую самоходку Panzerhaubitze 2000, сообщило Минобороны РФ.По данным ведомства, силы группировки нанесли поражение формированиям 22-й, 24-й, 30-й механизированных, 56-й мотопехотной, 5-й штурмовой, 144-й пехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Серебрянка, Часов Яр, Константиновка, Никаноровка, Краматорск, Северск, Ступочки, Предтечино, Белая Гора и Максимильяновка Донецкой народной республики."Отразили четыре контратаки штурмовых групп 28-й механизированной, 56-й мотопехотной, 81-й аэромобильной бригад ВСУ и 18-й бригады нацгвардии. Потери противника составили до 855 военнослужащих, четыре автомобиля, три 122-мм гаубицы Д-30, 122-мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", 155-мм самоходная артиллерийская установка Panzerhaubitze 2000 производства ФРГ, 105-мм орудие M119 производства США и 105-мм гаубица L-119 производства Великобритании", - говорится в сообщении.Кроме того, уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и станция радиоэлектронной разведки "Пластун"
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россия, вооруженные силы украины, в мире, часов яр, константиновка
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, В мире, Часов Яр, Константиновка
ВСУ за сутки потеряли до 855 военных в зоне "Южной" группировки

Минобороны: ВСУ потеряли до 855 военных в зоне "Южной" группировки за сутки

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВоеннослужащие подразделений 6-й мотострелковой дивизии 3-го армейского корпуса, действующего в составе Южной группировки войск, снаряжают ленту в ходе боевой подготовки
Военнослужащие подразделений 6-й мотострелковой дивизии 3-го армейского корпуса, действующего в составе Южной группировки войск, снаряжают ленту в ходе боевой подготовки - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Военнослужащие подразделений 6-й мотострелковой дивизии 3-го армейского корпуса, действующего в составе Южной группировки войск, снаряжают ленту в ходе боевой подготовки. Архивное фото
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки российских войск за сутки отразили четыре контратаки ВСУ, противник потерял до 855 военнослужащих и немецкую самоходку Panzerhaubitze 2000, сообщило Минобороны РФ.
По данным ведомства, силы группировки нанесли поражение формированиям 22-й, 24-й, 30-й механизированных, 56-й мотопехотной, 5-й штурмовой, 144-й пехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Серебрянка, Часов Яр, Константиновка, Никаноровка, Краматорск, Северск, Ступочки, Предтечино, Белая Гора и Максимильяновка Донецкой народной республики.
"Отразили четыре контратаки штурмовых групп 28-й механизированной, 56-й мотопехотной, 81-й аэромобильной бригад ВСУ и 18-й бригады нацгвардии. Потери противника составили до 855 военнослужащих, четыре автомобиля, три 122-мм гаубицы Д-30, 122-мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", 155-мм самоходная артиллерийская установка Panzerhaubitze 2000 производства ФРГ, 105-мм орудие M119 производства США и 105-мм гаубица L-119 производства Великобритании", - говорится в сообщении.
Кроме того, уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и станция радиоэлектронной разведки "Пластун"
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