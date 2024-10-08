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Врач рассказала, кому стоит отказаться от супов - РИА Новости, 08.10.2024
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04:24 08.10.2024 (обновлено: 09:44 08.10.2024)
https://ria.ru/20241008/sup-1976871091.html
Врач рассказала, кому стоит отказаться от супов
Врач рассказала, кому стоит отказаться от супов - РИА Новости, 08.10.2024
Врач рассказала, кому стоит отказаться от супов
Супы на жирных мясных бульонах не рекомендуется есть людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), так как они могут вызвать обострение уже имеющихся... РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T04:24
2024-10-08T09:44
здоровье - общество
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Супы на жирных мясных бульонах не рекомендуется есть людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), так как они могут вызвать обострение уже имеющихся болезней, сообщила РИА Новости врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Людмила Сухорукова. "Супы на жирных, насыщенных мясных бульонах вроде борща, харчо, солянки не стоит есть людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта: панкреатитом, гастритом, холециститом, энтероколитом", - сказала Сухорукова. По словам гастроэнтеролога, если человек с вышеуказанными заболеваниями съест жирный суп, то может почувствовать боль и жжение в подложечной области – типичные симптомы обострения болезней ЖКТ.
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здоровье - общество
Здоровье - Общество
Врач рассказала, кому стоит отказаться от супов

Гастроэнтеролог Сухорукова: борщ и харчо вызывают обострение болезней ЖКТ

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкТарелка с борщом
Тарелка с борщом - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Тарелка с борщом. Архивное фото
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Супы на жирных мясных бульонах не рекомендуется есть людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), так как они могут вызвать обострение уже имеющихся болезней, сообщила РИА Новости врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Людмила Сухорукова.
"Супы на жирных, насыщенных мясных бульонах вроде борща, харчо, солянки не стоит есть людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта: панкреатитом, гастритом, холециститом, энтероколитом", - сказала Сухорукова.
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По словам гастроэнтеролога, если человек с вышеуказанными заболеваниями съест жирный суп, то может почувствовать боль и жжение в подложечной области – типичные симптомы обострения болезней ЖКТ.
 
Здоровье - Общество
 
 
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