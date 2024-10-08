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Суд в Москве оштрафовал Microsoft за отказ удалить запрещенный контент - РИА Новости, 08.10.2024
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18:11 08.10.2024 (обновлено: 18:17 08.10.2024)
https://ria.ru/20241008/sud-1977040360.html
Суд в Москве оштрафовал Microsoft за отказ удалить запрещенный контент
Суд в Москве оштрафовал Microsoft за отказ удалить запрещенный контент - РИА Новости, 08.10.2024
Суд в Москве оштрафовал Microsoft за отказ удалить запрещенный контент
Таганский суд Москвы во вторник оштрафовал на 3,5 миллиона рублей компанию Microsoft Corporation за отказ удалить запрещённый контент, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T18:11
2024-10-08T18:17
технологии
москва
microsoft corporation
происшествия
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Таганский суд Москвы во вторник оштрафовал на 3,5 миллиона рублей компанию Microsoft Corporation за отказ удалить запрещённый контент, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Постановлением Таганского районного суда города Москвы Microsoft Corporation признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.2.ст. 13.41 КоАП РФ. Суд назначил административное наказание в виде административного штрафа в размере 3,5 миллиона рублей",- сказала собеседница агентства.Microsoft Corporation является крупнейшей американской корпорацией в мире разработчиков в сфере программного обеспечения.
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технологии, москва, microsoft corporation, происшествия, россия
Технологии, Москва, Microsoft Corporation, Происшествия, Россия
Суд в Москве оштрафовал Microsoft за отказ удалить запрещенный контент

Microsoft оштрафовали на 3,5 миллиона рублей за неудаление запрещенного контента

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкСтенд компании Microsoft
Стенд компании Microsoft - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Стенд компании Microsoft. Архивное фото
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Таганский суд Москвы во вторник оштрафовал на 3,5 миллиона рублей компанию Microsoft Corporation за отказ удалить запрещённый контент, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Постановлением Таганского районного суда города Москвы Microsoft Corporation признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.2.ст. 13.41 КоАП РФ. Суд назначил административное наказание в виде административного штрафа в размере 3,5 миллиона рублей",- сказала собеседница агентства.
Microsoft Corporation является крупнейшей американской корпорацией в мире разработчиков в сфере программного обеспечения.
 
ТехнологииМоскваMicrosoft CorporationПроисшествияРоссия
 
 
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