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Суд в Москве оштрафовал Microsoft за отказ удалить запрещенный контент

Суд в Москве оштрафовал Microsoft за отказ удалить запрещенный контент - РИА Новости, 08.10.2024

Суд в Москве оштрафовал Microsoft за отказ удалить запрещенный контент

Таганский суд Москвы во вторник оштрафовал на 3,5 миллиона рублей компанию Microsoft Corporation за отказ удалить запрещённый контент, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T18:11

2024-10-08T18:11

2024-10-08T18:17

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Таганский суд Москвы во вторник оштрафовал на 3,5 миллиона рублей компанию Microsoft Corporation за отказ удалить запрещённый контент, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Постановлением Таганского районного суда города Москвы Microsoft Corporation признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.2.ст. 13.41 КоАП РФ. Суд назначил административное наказание в виде административного штрафа в размере 3,5 миллиона рублей",- сказала собеседница агентства.Microsoft Corporation является крупнейшей американской корпорацией в мире разработчиков в сфере программного обеспечения.

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