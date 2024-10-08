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Суд начал рассмотрение дела создателя паблика "Дореволюционный советчик"
Суд начал рассмотрение дела создателя паблика "Дореволюционный советчик" - РИА Новости, 08.10.2024
Суд начал рассмотрение дела создателя паблика "Дореволюционный советчик"
Хамовнический суд Москвы приступил к рассмотрению дела создателя паблика "Дореволюционный советчик" Вячеслава Малахова, обвиняемого в повторной дискредитации... РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T07:07
2024-10-08T07:07
2024-10-08T07:07
происшествия
москва
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Хамовнический суд Москвы приступил к рассмотрению дела создателя паблика "Дореволюционный советчик" Вячеслава Малахова, обвиняемого в повторной дискредитации армии, сообщили РИА Новости в суде. Расследование по делу завершено, и оно поступило в суд для рассмотрения по существу. "Заседание назначено на 17 октября 10.00", - сказали в суде. Согласно картотеке суда, Малахову вменяют часть 1 статьи 280.3. (Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации). Ему грозит до 5 лет лишения свободы. Малахова арестовали в феврале, в его квартире прошел обыск. Как сообщала "Фонтанка", причиной задержания Малахова стала публикация в его Telegram-канале.
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происшествия, москва
Суд начал рассмотрение дела создателя паблика "Дореволюционный советчик"
Суд начал рассматривать дело создателя "Дореволюционного советчика" Малахова
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Хамовнический суд Москвы приступил к рассмотрению дела создателя паблика "Дореволюционный советчик" Вячеслава Малахова, обвиняемого в повторной дискредитации армии, сообщили РИА Новости в суде.
Расследование по делу завершено, и оно поступило в суд для рассмотрения по существу.
"Заседание назначено на 17 октября 10.00", - сказали в суде.
Согласно картотеке суда, Малахову вменяют часть 1 статьи 280.3. (Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации). Ему грозит до 5 лет лишения свободы.
Малахова арестовали в феврале, в его квартире прошел обыск. Как сообщала "Фонтанка", причиной задержания Малахова стала публикация в его Telegram-канале.