https://ria.ru/20241008/stskk-1976863909.html

ВСУ за сутки 26 раз обстреляли территорию ДНР

ВСУ за сутки 26 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 08.10.2024

ВСУ за сутки 26 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за прошедшие сутки 26 раз обстреляли Донецкую Народную Республику, выпустив 75 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T00:24

2024-10-08T00:24

2024-10-08T00:24

специальная военная операция на украине

происшествия

донецкая народная республика

украина

сцкк

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 8 окт - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 26 раз обстреляли Донецкую Народную Республику, выпустив 75 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Двадцать шесть фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) зафиксировано представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки... Шесть обстрелов - на донецком направлении. Двадцать обстрелов - на горловском направлении", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Отмечается, что всего было выпущено 75 боеприпасов. Кроме того, в представительство поступили сведения о ранении двух мирных жителей. В предыдущие сутки было зафиксировано 55 обстрелов.

https://ria.ru/20241007/ukraine-1976858124.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

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происшествия, донецкая народная республика, украина, сцкк, вооруженные силы украины