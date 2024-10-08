https://ria.ru/20241008/stskk-1976863909.html
ВСУ за сутки 26 раз обстреляли территорию ДНР
ВСУ за сутки 26 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 08.10.2024
ВСУ за сутки 26 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за прошедшие сутки 26 раз обстреляли Донецкую Народную Республику, выпустив 75 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T00:24
2024-10-08T00:24
2024-10-08T00:24
специальная военная операция на украине
происшествия
донецкая народная республика
украина
сцкк
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/10/1960079158_0:0:964:543_1920x0_80_0_0_bd544f460eac6bc4968c9da39a1b8aac.jpg
ДОНЕЦК, 8 окт - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 26 раз обстреляли Донецкую Народную Республику, выпустив 75 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Двадцать шесть фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) зафиксировано представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки... Шесть обстрелов - на донецком направлении. Двадцать обстрелов - на горловском направлении", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Отмечается, что всего было выпущено 75 боеприпасов. Кроме того, в представительство поступили сведения о ранении двух мирных жителей. В предыдущие сутки было зафиксировано 55 обстрелов.
https://ria.ru/20241007/ukraine-1976858124.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/10/1960079158_0:0:964:723_1920x0_80_0_0_fd32581141e752b9d715b5e064e98be3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, донецкая народная республика, украина, сцкк, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, Вооруженные силы Украины
ВСУ за сутки 26 раз обстреляли территорию ДНР
СЦКК: ВСУ за сутки выпустили 75 боеприпасов по территории ДНР