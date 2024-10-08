https://ria.ru/20241008/strela-1976873723.html

Расчет ЗРК "Стрела-10" уничтожил 100 воздушных целей в зоне СВО

Расчет ЗРК "Стрела-10" уничтожил 100 воздушных целей в зоне СВО - РИА Новости, 08.10.2024

Расчет ЗРК "Стрела-10" уничтожил 100 воздушных целей в зоне СВО

Расчет зенитно-ракетного комплекса "Стрела-10" группировки войск "Центр" уничтожил более 100 воздушных целей в зоне СВО на авдеевском направлении в ходе... РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T05:44

2024-10-08T05:44

2024-10-08T11:00

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ЛУГАНСК, 8 окт – РИА Новости. Расчет зенитно-ракетного комплекса "Стрела-10" группировки войск "Центр" уничтожил более 100 воздушных целей в зоне СВО на авдеевском направлении в ходе выполнения задач по прикрытию действий наземной группировки, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Более 100 беспилотных летательных аппаратов ВСУ уничтожил расчет зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) "Стрела-10" группировки войск "Центр" в ходе выполнения боевой задачи по прикрытию действий наземной группировки на авдеевском направлении зоны проведения СВО", - сообщили в ведомстве. Отмечается, что из-за высокой интенсивности применения противником разведывательных БПЛА военнослужащие постоянно меняют огневые позиции, не задерживаясь на одном месте и не позволяя противнику обнаружить боевые машины. На счету военнослужащих данного расчета такие БПЛА противника как "Щарк", "Фурия", "Лелека" и ряд ударных беспилотников самолетного типа. "Задачи выполняем разные, цели тоже разные. Уничтожаем и разведывательные, и ударные беспилотники противника. В целом у взвода более сотни сбитых БПЛА", – рассказал командир зенитно-ракетного взвода с позывным "Гуран".

https://ria.ru/20241008/zelenskiy-1976864622.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия, вооруженные силы украины, безопасность