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"Безумие": в США рассказали, когда закончится конфликт на Украине - РИА Новости, 08.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:10 08.10.2024
https://ria.ru/20241008/ssha-1977006808.html
"Безумие": в США рассказали, когда закончится конфликт на Украине
"Безумие": в США рассказали, когда закончится конфликт на Украине - РИА Новости, 08.10.2024
"Безумие": в США рассказали, когда закончится конфликт на Украине
Конфликт на Украине закончится полной неспособностью киевского режима выпустить на поле боя хотя бы одного солдата, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в... РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T16:10
2024-10-08T16:10
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
киев
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Конфликт на Украине закончится полной неспособностью киевского режима выпустить на поле боя хотя бы одного солдата, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works."Этот конфликт будет продолжаться до тех пор, пока Украина уже не сможет поставить под ружье ни одного человека", — отметил он.По словам эксперта, российские военные продолжают одерживать победу за победой, в то время как западные страны даже не утруждают себя заботой о цене, которую Украина вынуждена платить по их вине."Если вы думаете, что там рационально взвешивают последствия и цену того, что происходит, то это абсолютно не так. Это безумие", — заключил Джонсон.На Украине с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения. На следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
https://ria.ru/20241008/kiev-1976988158.html
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в мире, сша, украина, киев, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, центральное разведывательное управление (цру), владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Киев, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Владимир Зеленский
"Безумие": в США рассказали, когда закончится конфликт на Украине

Джонсон: конфликт на Украине закончится уничтожением всех солдат ВСУ

© U.S. Army photo by Spc. Joshua LeonardУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
© U.S. Army photo by Spc. Joshua Leonard
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Конфликт на Украине закончится полной неспособностью киевского режима выпустить на поле боя хотя бы одного солдата, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.
"Этот конфликт будет продолжаться до тех пор, пока Украина уже не сможет поставить под ружье ни одного человека", — отметил он.
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По словам эксперта, российские военные продолжают одерживать победу за победой, в то время как западные страны даже не утруждают себя заботой о цене, которую Украина вынуждена платить по их вине.
«
"Если вы думаете, что там рационально взвешивают последствия и цену того, что происходит, то это абсолютно не так. Это безумие", — заключил Джонсон.
На Украине с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения. На следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаКиевРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Владимир Зеленский
 
 
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