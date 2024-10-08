https://ria.ru/20241008/ssha-1977006808.html
"Безумие": в США рассказали, когда закончится конфликт на Украине
"Безумие": в США рассказали, когда закончится конфликт на Украине - РИА Новости, 08.10.2024
"Безумие": в США рассказали, когда закончится конфликт на Украине
Конфликт на Украине закончится полной неспособностью киевского режима выпустить на поле боя хотя бы одного солдата, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в... РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T16:10
2024-10-08T16:10
2024-10-08T16:10
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
киев
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976708513_0:305:3077:2036_1920x0_80_0_0_baafaf3107a47e0f6260f1544627be74.jpg
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Конфликт на Украине закончится полной неспособностью киевского режима выпустить на поле боя хотя бы одного солдата, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works."Этот конфликт будет продолжаться до тех пор, пока Украина уже не сможет поставить под ружье ни одного человека", — отметил он.По словам эксперта, российские военные продолжают одерживать победу за победой, в то время как западные страны даже не утруждают себя заботой о цене, которую Украина вынуждена платить по их вине."Если вы думаете, что там рационально взвешивают последствия и цену того, что происходит, то это абсолютно не так. Это безумие", — заключил Джонсон.На Украине с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения. На следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
https://ria.ru/20241008/kiev-1976988158.html
https://ria.ru/20241008/zapad-1977004890.html
сша
украина
киев
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976708513_3:0:2732:2047_1920x0_80_0_0_14f48e4b32cc8d626971f72def8b75ba.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, украина, киев, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, центральное разведывательное управление (цру), владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Киев, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Владимир Зеленский
"Безумие": в США рассказали, когда закончится конфликт на Украине
Джонсон: конфликт на Украине закончится уничтожением всех солдат ВСУ