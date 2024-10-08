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"Проигрывают". Экс-морпех сделал тяжелое признание о США - РИА Новости, 08.10.2024
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08:54 08.10.2024 (обновлено: 08:58 08.10.2024)
https://ria.ru/20241008/ssha-1976882940.html
"Проигрывают". Экс-морпех сделал тяжелое признание о США
"Проигрывают". Экс-морпех сделал тяжелое признание о США - РИА Новости, 08.10.2024
"Проигрывают". Экс-морпех сделал тяжелое признание о США
США терпят поражение в информационной войне, заявил бывший американский морпех Брайан Берлетик в соцсети X. РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T08:54
2024-10-08T08:58
в мире
сша
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. США терпят поражение в информационной войне, заявил бывший американский морпех Брайан Берлетик в соцсети X."США проигрывают информационную войну и прибегают к крайним мерам — ничто в пределах их досягаемости, включая Rumble и веб-хостинг на Западе, небезопасны" — написал он.Берлетик призвал создавать резервные копии на площадках недоступных для цензуры США, предложив как вариант Rutube.В августе мобильное приложение российского видеохостинга Rutube пропало из AppStore. Позже компания сообщила, что удаление приложения стало следствием санкций со стороны американской корпорации, компания будет прилагать усилия, чтобы вернуться на маркетплейс как можно скорее. Роскомнадзор также направил письмо администрации AppStore с требованиями снять все наложенные ограничения с Rutube и разъяснить причины удаления.
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в мире, сша, rutube
В мире, США, Rutube
"Проигрывают". Экс-морпех сделал тяжелое признание о США

Экс-морпех Берлетик: США проигрывают информационную войну

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. США терпят поражение в информационной войне, заявил бывший американский морпех Брайан Берлетик в соцсети X.
"США проигрывают информационную войну и прибегают к крайним мерам — ничто в пределах их досягаемости, включая Rumble и веб-хостинг на Западе, небезопасны" — написал он.
Берлетик призвал создавать резервные копии на площадках недоступных для цензуры США, предложив как вариант Rutube.
В августе мобильное приложение российского видеохостинга Rutube пропало из AppStore. Позже компания сообщила, что удаление приложения стало следствием санкций со стороны американской корпорации, компания будет прилагать усилия, чтобы вернуться на маркетплейс как можно скорее. Роскомнадзор также направил письмо администрации AppStore с требованиями снять все наложенные ограничения с Rutube и разъяснить причины удаления.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.09.2024
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В миреСШАRutube
 
 
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