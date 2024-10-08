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Американская разведка обвинила Россию во влиянии на колеблющиеся штаты - РИА Новости, 08.10.2024
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00:20 08.10.2024
https://ria.ru/20241008/ssha-1976863769.html
Американская разведка обвинила Россию во влиянии на колеблющиеся штаты
Американская разведка обвинила Россию во влиянии на колеблющиеся штаты - РИА Новости, 08.10.2024
Американская разведка обвинила Россию во влиянии на колеблющиеся штаты
США обвиняют Россию в попытках повлиять на американских избирателей перед предстоящими выборами американского президента в колеблющихся штатах, от которых... РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T00:20
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ВАШИНГТОН, 8 окт - РИА Новости. США обвиняют Россию в попытках повлиять на американских избирателей перед предстоящими выборами американского президента в колеблющихся штатах, от которых зависит исход голосования, заявил представитель офиса директора Национальной разведки страны, не приводя доказательств этому. "Россия, в частности, нацелилась на колеблющиеся штаты для различных усилий по влиянию и операций, которые мы видим по всей стране, но в колеблющихся штатах в особенности", - заявил он журналистам на спецбрифинге, посвященном американским выборам 5 ноября. Представитель национальной разведки добавил, что спецслужбы не в состоянии прокомментировать эффективность подобных попыток, якобы имеющих место. По его словам, действия РФ направлены на поддержку бывшего президента США Дональда Трампа, а Иран, который по мнению Вашингтона также пытается вмешаться в электоральные процессы, поддерживает вице-президента Камалу Харрис. Россия не раз опровергала обвинения США во вмешательстве в американские выборы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл подобные утверждения "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что нет никаких фактов, подтверждающих заявления о вмешательстве России в выборы в каких-либо иностранных государствах.
https://ria.ru/20241006/tramp-1976586381.html
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в мире, россия, сша, выборы президента сша — 2024, дональд трамп
В мире, Россия, США, Выборы президента США — 2024, Дональд Трамп
Американская разведка обвинила Россию во влиянии на колеблющиеся штаты

Разведка США обвинила Россию во влиянии на колеблющиеся штаты перед выборами

© AP Photo / Patrick SemanskyЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
© AP Photo / Patrick Semansky
Здание Белого дома в Вашингтоне, США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 8 окт - РИА Новости. США обвиняют Россию в попытках повлиять на американских избирателей перед предстоящими выборами американского президента в колеблющихся штатах, от которых зависит исход голосования, заявил представитель офиса директора Национальной разведки страны, не приводя доказательств этому.
"Россия, в частности, нацелилась на колеблющиеся штаты для различных усилий по влиянию и операций, которые мы видим по всей стране, но в колеблющихся штатах в особенности", - заявил он журналистам на спецбрифинге, посвященном американским выборам 5 ноября.
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Представитель национальной разведки добавил, что спецслужбы не в состоянии прокомментировать эффективность подобных попыток, якобы имеющих место.
По его словам, действия РФ направлены на поддержку бывшего президента США Дональда Трампа, а Иран, который по мнению Вашингтона также пытается вмешаться в электоральные процессы, поддерживает вице-президента Камалу Харрис.
Россия не раз опровергала обвинения США во вмешательстве в американские выборы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл подобные утверждения "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что нет никаких фактов, подтверждающих заявления о вмешательстве России в выборы в каких-либо иностранных государствах.
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