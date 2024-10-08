Американская разведка обвинила Россию во влиянии на колеблющиеся штаты
Разведка США обвинила Россию во влиянии на колеблющиеся штаты перед выборами
© AP Photo / Patrick SemanskyЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
© AP Photo / Patrick Semansky
Здание Белого дома в Вашингтоне, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 8 окт - РИА Новости. США обвиняют Россию в попытках повлиять на американских избирателей перед предстоящими выборами американского президента в колеблющихся штатах, от которых зависит исход голосования, заявил представитель офиса директора Национальной разведки страны, не приводя доказательств этому.
"Россия, в частности, нацелилась на колеблющиеся штаты для различных усилий по влиянию и операций, которые мы видим по всей стране, но в колеблющихся штатах в особенности", - заявил он журналистам на спецбрифинге, посвященном американским выборам 5 ноября.
СМИ узнали о неожиданном вопросе Трампа Путину об Украине
6 октября, 08:19
Представитель национальной разведки добавил, что спецслужбы не в состоянии прокомментировать эффективность подобных попыток, якобы имеющих место.
По его словам, действия РФ направлены на поддержку бывшего президента США Дональда Трампа, а Иран, который по мнению Вашингтона также пытается вмешаться в электоральные процессы, поддерживает вице-президента Камалу Харрис.
Россия не раз опровергала обвинения США во вмешательстве в американские выборы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл подобные утверждения "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что нет никаких фактов, подтверждающих заявления о вмешательстве России в выборы в каких-либо иностранных государствах.