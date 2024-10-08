"Именно он остановит Харрис". У Трампа появился неожиданный помощник
СМИ: "второй пилот" Харрис на выборах все чаще оказывается в центре критики
© AP Photo / Jacquelyn MartinПодготовка к выступлению президента США
© AP Photo / Jacquelyn Martin
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости, Ренат Абдуллин. До выборов в США меньше месяца, а их исход по-прежнему непредсказуем. Харрис вроде бы немного впереди, но угроза ее кампании возникла там, где ждали меньше всего: в собственном лагере. Губернатор Миннесоты Тим Уолц, кандидат в вице-президенты от демократов, все чаще оказывается в центре внимания из-за своих сомнительных заявлений. О проблемном "втором пилоте" — в материале РИА Новости.
Сержант-майор из Гонконга
Если на дебатах с Трампом Харрис одержала убедительную победу, то Уолц Джею Ди Вэнсу (кандидату в "вице" от республиканцев) проиграл.
© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonКандидаты в вице-президенты США Тим Уолц и Джей Ди Вэнс перед началом дебатов в Нью-Йорке
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Кандидаты в вице-президенты США Тим Уолц и Джей Ди Вэнс перед началом дебатов в Нью-Йорке
Обычно дебаты "вторых номеров" почти не влияют на президентскую кампанию. Однако разрыв между Харрис и Трампом настолько мал — лишь немного превышает статистическую погрешность, что, как отмечают западные медиа, любой фактор способен стать решающим.
Источники американских СМИ сообщают: в штабе демократов с тревогой слушают Уолца. И это можно понять.
Губернатор Миннесоты почти сразу после выдвижения попал под критику: ему задают неудобные вопросы — о военной службе, посещении Гонконга, личной жизни.
Команда Трампа хотела использовать эти слабые места, но в итоге Уолц сам сделал всю работу за республиканцев.
Вот недавний пример. Модератор дебатов решил уточнить дату поездки губернатора в Гонконг. По словам Уолца, он был там во время протестов на площади Тяньаньмэнь в 1989-м, когда особый административный район еще находился под британским управлением (Гонконг вернули Китаю в 1999-м).
Выяснилось, что это не так. "Я сказал по данному поводу лишь то, что приехал туда тем летом", — попытался выкрутиться губернатор, окончательно все запутав.
Уолц неоднократно представлялся "старшим сержант-майором в отставке". Но, как разузнали СМИ, он не закончил курс, чтобы выйти на пенсию в таком звании. Штабу Харрис пришлось молча править биографию на своем сайте.
Еще "второй пилот" любил повторять, что они с женой завели детей с помощью ЭКО — республиканцы против этого метода. Не было этого. Демократы опять оправдываются: там применили "другой, но схожий способ".
Больше не вторые
У Камалы Харрис был широкий ассортимент потенциальных партнеров для гонки, в СМИ мелькало с десяток фамилий, даже более узнаваемых.
Уолц не входил в число фаворитов, но расчет демократов был прост: он — своего рода "анти-Трамп". Выходец из народа, типичный представитель Среднего Запада, удачливый губернатор (местные считают его творцом регионального "экономического чуда") должен был удовлетворить чаяния рабочего класса, чуждого гендерной и расовой повестки.
© AP Photo / Abbie ParrГубернатор Миннесоты Тим Уолц
© AP Photo / Abbie Parr
Губернатор Миннесоты Тим Уолц
Кроме того, карьера Уолца сама — свидетельство триумфа демократов. Так, в конгресс он попал от традиционно республиканского округа Миннесота.
Но необязательные оговорки, которые себе позволяет потенциальный "вице", свели все эти достижения на нет. По опросу телезрителей, Джей Ди Вэнс победил его в дебатах, хоть и с минимальным счетом.
"Во всех вопросах Вэнс был сведущ, — отмечает издание The Hill. — Он выглядел более уверенно и профессионально при обсуждении экономики, чем Уолц, который прибегал к бессмысленным и неуместным модным словечкам о "миллиардерах", выплачивающих "справедливую долю".
Губернатор должен был стать "народным" кандидатом, но это не сработало. "Вэнс одержал победу техническим нокаутом не только потому, что хорошо выступил сам, но и потому, что его визави сплоховал", — указывают комментаторы.
© AP Photo / Evan VucciКандидат в президенты от Республиканской партии, бывший президент Дональд Трамп с кандидатом в вице-президенты Джей Ди Вэнсом во время Национального съезда Республиканской партии в Милуоки
© AP Photo / Evan Vucci
Кандидат в президенты от Республиканской партии, бывший президент Дональд Трамп с кандидатом в вице-президенты Джей Ди Вэнсом во время Национального съезда Республиканской партии в Милуоки
"Коней на переправе не меняют", поэтому альтернативу в штабе Харрис не ищут. Тем не менее, учитывая, что никаких дебатов уже не предвидится, у республиканцев достаточно времени, чтобы обернуть имидж "свойского парня" против самих демократов.
А у них один выход: держать губернатора подальше от общественности. Но до дня X — 5 ноября — еще многое может произойти.
Фигура вице-президента стала крайне важной: это, по сути, преемник хозяина Белого дома. Байден просидел два срока под Бараком Обамой, а теперь хочет отдать кресло своему заму. Но такой "второй пилот", как Уолц, способен все испортить.