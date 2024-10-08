https://ria.ru/20241008/sputnik-1977011337.html

Sputnik расширяет сеть партнеров в Индонезии

Sputnik расширяет сеть партнеров в Индонезии - РИА Новости, 08.10.2024

Sputnik расширяет сеть партнеров в Индонезии

Международное информационное агентство и радио Sputnik и университет Persada Indonesia договорились о сотрудничестве. Свои подписи под документом поставили... РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T16:35

2024-10-08T16:35

2024-10-08T16:35

россия

индонезия

джакарта

sputnik

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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Международное информационное агентство и радио Sputnik и университет Persada Indonesia договорились о сотрудничестве. Свои подписи под документом поставили директор по международному сотрудничеству Sputnik Василий Пушков и ректор Университета Persada Indonesia Шри Астути Индрияти.Открывая церемонию подписания, посол Российской Федерации в Индонезии Сергей Толченов отметил: "Я рад быть свидетелем того, как растёт заинтересованность индонезийской молодёжи в России, растет ее желание независимо исследовать и узнавать нашу страну. Мы видим, что многие индонезийцы выбирают Россию как место для получения высшего образования, и в настоящий момент более 800 индонезийских студентов обучаются по самым разным профилям, включая журналистику".По итогам подписания Василий Пушков рассказал о важности сотрудничества России и Индонезии в различных областях, в частности, в сфере образования: "Уверены, что с университетом получится выстроить конструктивную работу по целому ряду проектов. В первую очередь, я имею в виду наш просветительский проект SputnikPro, который позволяет студентам со всего мира получить ценнейший опыт работы в международной журналистике от старших товарищей".Ректор университета Шри Астути Индрияти подчеркнула, что диверсификация партнёров является одним из важнейших приоритетов, стоящих на повестке дня, и выразила надежду на то, что Sputnik пополнит список дружественных организаций после подписания меморандума: "В настоящий момент университет уже имеет большое количество соглашений с рядом стран по всему миру, теперь в этом ряду есть и Россия".Университет Persada Indonesia Y.A.I., основанный в 1973 году, является одним из ведущих вузов Индонезии. На сегодняшний день более 10 тысяч студентов проходят обучение по гуманитарным и техническим профилям. Главный кампус университета располагается в Джакарте.

https://ria.ru/20241001/stazhirovka-1975700368.html

https://ria.ru/20240815/sputnik-1966415316.html

россия

индонезия

джакарта

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, индонезия, джакарта, sputnik