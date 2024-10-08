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Sputnik расширяет сеть партнеров в Индонезии - РИА Новости, 08.10.2024
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16:35 08.10.2024
https://ria.ru/20241008/sputnik-1977011337.html
Sputnik расширяет сеть партнеров в Индонезии
Sputnik расширяет сеть партнеров в Индонезии - РИА Новости, 08.10.2024
Sputnik расширяет сеть партнеров в Индонезии
Международное информационное агентство и радио Sputnik и университет Persada Indonesia договорились о сотрудничестве. Свои подписи под документом поставили... РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T16:35
2024-10-08T16:35
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Международное информационное агентство и радио Sputnik и университет Persada Indonesia договорились о сотрудничестве. Свои подписи под документом поставили директор по международному сотрудничеству Sputnik Василий Пушков и ректор Университета Persada Indonesia Шри Астути Индрияти.Открывая церемонию подписания, посол Российской Федерации в Индонезии Сергей Толченов отметил: "Я рад быть свидетелем того, как растёт заинтересованность индонезийской молодёжи в России, растет ее желание независимо исследовать и узнавать нашу страну. Мы видим, что многие индонезийцы выбирают Россию как место для получения высшего образования, и в настоящий момент более 800 индонезийских студентов обучаются по самым разным профилям, включая журналистику".По итогам подписания Василий Пушков рассказал о важности сотрудничества России и Индонезии в различных областях, в частности, в сфере образования: "Уверены, что с университетом получится выстроить конструктивную работу по целому ряду проектов. В первую очередь, я имею в виду наш просветительский проект SputnikPro, который позволяет студентам со всего мира получить ценнейший опыт работы в международной журналистике от старших товарищей".Ректор университета Шри Астути Индрияти подчеркнула, что диверсификация партнёров является одним из важнейших приоритетов, стоящих на повестке дня, и выразила надежду на то, что Sputnik пополнит список дружественных организаций после подписания меморандума: "В настоящий момент университет уже имеет большое количество соглашений с рядом стран по всему миру, теперь в этом ряду есть и Россия".Университет Persada Indonesia Y.A.I., основанный в 1973 году, является одним из ведущих вузов Индонезии. На сегодняшний день более 10 тысяч студентов проходят обучение по гуманитарным и техническим профилям. Главный кампус университета располагается в Джакарте.
https://ria.ru/20241001/stazhirovka-1975700368.html
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россия, индонезия, джакарта, sputnik
Россия, Индонезия, Джакарта, Sputnik

Sputnik расширяет сеть партнеров в Индонезии

© РИА Новости / Мария ДевахинаSputnik расширяет сеть партнеров в Индонезии
Sputnik расширяет сеть партнеров в Индонезии - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
Sputnik расширяет сеть партнеров в Индонезии
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Международное информационное агентство и радио Sputnik и университет Persada Indonesia договорились о сотрудничестве. Свои подписи под документом поставили директор по международному сотрудничеству Sputnik Василий Пушков и ректор Университета Persada Indonesia Шри Астути Индрияти.
Открывая церемонию подписания, посол Российской Федерации в Индонезии Сергей Толченов отметил: "Я рад быть свидетелем того, как растёт заинтересованность индонезийской молодёжи в России, растет ее желание независимо исследовать и узнавать нашу страну. Мы видим, что многие индонезийцы выбирают Россию как место для получения высшего образования, и в настоящий момент более 800 индонезийских студентов обучаются по самым разным профилям, включая журналистику".
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По итогам подписания Василий Пушков рассказал о важности сотрудничества России и Индонезии в различных областях, в частности, в сфере образования: "Уверены, что с университетом получится выстроить конструктивную работу по целому ряду проектов. В первую очередь, я имею в виду наш просветительский проект SputnikPro, который позволяет студентам со всего мира получить ценнейший опыт работы в международной журналистике от старших товарищей".
Ректор университета Шри Астути Индрияти подчеркнула, что диверсификация партнёров является одним из важнейших приоритетов, стоящих на повестке дня, и выразила надежду на то, что Sputnik пополнит список дружественных организаций после подписания меморандума: "В настоящий момент университет уже имеет большое количество соглашений с рядом стран по всему миру, теперь в этом ряду есть и Россия".
Университет Persada Indonesia Y.A.I., основанный в 1973 году, является одним из ведущих вузов Индонезии. На сегодняшний день более 10 тысяч студентов проходят обучение по гуманитарным и техническим профилям. Главный кампус университета располагается в Джакарте.
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