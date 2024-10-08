https://ria.ru/20241008/spetsoperatsiya-1977037205.html

Спецоперация, 8 октября: ВС освободили Золотую Ниву и Зоряное Первое

Спецоперация, 8 октября: ВС освободили Золотую Ниву и Зоряное Первое - РИА Новости, 08.10.2024

Спецоперация, 8 октября: ВС освободили Золотую Ниву и Зоряное Первое

Российские подразделения группировок войск "Восток" и "Юг" освободили населенные пункты Золотая Нива и Зоряное Первое в ДНР, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T17:56

2024-10-08T17:56

2024-10-08T17:56

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Российские подразделения группировок войск "Восток" и "Юг" освободили населенные пункты Золотая Нива и Зоряное Первое в ДНР, сообщило Минобороны РФ. Потери ВСУ за минувшие сутки составили до 1995 военнослужащих, следует из сводки военного ведомства. Российские войска в понедельник нанесли групповой удар гиперзвуковыми "Кинжалами" по аэродромной инфраструктуре ВСУ, цели удара достигнуты, все объекты поражены, заявили во вторник в Минобороны РФ. Потери ВСУ на курском направлении за сутки составили более 200 военнослужащих. Франция обещает Украине истребителиКиев получит от Франции в первом квартале 2025 года истребители Mirage 2000, оснащённые новыми вооружениями типа воздух-земля и средствами радиоэлектронной борьбы, сообщил глава министерства обороны страны Себастьян Лекорню. Он не уточнил, сколько именно самолетов планируется передать Украине. Лекорню напомнил, что Франция продолжает подготовку украинских пилотов и механиков. Ранее издание Valeurs Actuelles сообщало, что у ВВС Франции имеется 26 подобных истребителей, но Париж может поставить Киеву не более шести из них, иначе это нанесет урон ее авиации. В июне президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж передаст Киеву истребители Mirage 2000 и до конца года организует подготовку украинских пилотов. При этом, по утверждению Макрона, французские вооружения не будут использоваться для бомбардировок мирных жителей на территории России. Если Харрис победитУкраинские чиновники считают, что кандидат в президенты от демократов и нынешний вице-президент США Камала Харрис при победе на выборах продолжит линию Джо Байдена и не позволит Киеву использовать американские ракеты для ударов вглубь России, сообщает газета Financial Times. Кроме того, в интервью телеканалу CBS News Харрис заявила, что не готова к двусторонней встрече с президентом РФ Владимиром Путиным по урегулированию конфликта на Украине без участия Киева. Харрис сообщила, что вопрос о возможном членстве Украины в НАТО будет решаться, "если и когда" для этого придет время. Тему мира на Украине поднимают на форуме ОБСЕ в ВенеИсполняющая обязанности руководителя делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова заявила в интервью РИА Новости, что в кулуарах форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ) тему мира на Украине обсуждают, но через "формулу Владимира Зеленского". Она уточнила, что в своих контактах российская делегация четко фиксирует, что Москва ни при каких условиях не собирается присоединяться "к упражнениям в духе Бюргенштока и "второго саммита мира". По ее словам, любой разговор о мире должен быть адекватен ситуации "на земле" и складывающимся геополитическим реалиям, базироваться на мирной опции, изложенной в предложениях президента России Владимира Путина от 14 июня. Западные страны в рамках заседаний Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности уже третий год срывают обсуждение о незаконном обороте оружия, так как им невыгодна тема расползания их оружия с Украины, добавила Жданова. Дипломат отметила, что на ситуацию в рамках ФСОБ продолжает оказывать влияние кризис в отношениях России и НАТО, а также ситуация на Украине. Западники, по мнению Ждановой, уже третий год подряд срывают проведение военно-политических мероприятий годового цикла Форума, включая Совещание по оценке выполнения Документов ОБСЕ о легком и стрелковом оружии и запасах обычных боеприпасов. Дипломат пояснила, что на мероприятии обычно ведется речь об усилиях государств-участников по предотвращению незаконного оборота оружия и боеприпасов и предотвращению их попадания в зоны конфликтов, где они могут быть использованы против гражданского населения.

https://ria.ru/20241008/vsu-1977005662.html

https://ria.ru/20241008/zapad-1977004890.html

https://ria.ru/20241008/odessa-1976997569.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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